Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: δεν υπάρχει ειδική θεραπεία (βίντεο)

Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για τα συμπτώματα, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί και την ιατρική αντιμετώπιση των ασθενών.

«Είναι μεταδοτικό νόσημα, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται από την αναπνευστική οδό, από τον αέρα με τα σταγονίδια, μεταδίδεται και μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες», είπε η Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων.

Όπως εξήγησε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, «δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Οι ασθενείς είχαν 3-4 εβδομάδες τα συμπτώματα, τα οποία είναι σε αποδρομή και σιγά σιγά φθίνουν. Υπάρχει εμβόλιο που γίνεται σε πληθυσμό χωρών της Αφρικής, δεν έχει χρειαστεί να γίνει παρά μόνο σε δύο από όλους τους ασθενείς ανά τον πλανήτη».

Στην Ελλάδα έχει σταματήσει από το 1980 ο εμβολιασμός για την ευλογιά, καθώς η ασθένεια θεωρείται πως έχει εξαλειφθεί.

Σε ότι αφορά τα συμπτώματα, η Ματίνα Παγώνη είπε πως η ευλογιά των πιθήκων εκδηλώνεται με πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και τα χαρακτηριστικά εξανθήματα με τις φυσαλίδες, ενώ υπάρχει και διόγκωση των λεμφαδένων.

«Είναι διαχειρισίμη προς το παρόν η ευλογιά τω πιθήκων, δεν θα πάρει την μορφή της πανδημίας», δήλωσε με σιγουριά η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών - Πειραιώς.

