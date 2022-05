Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανία: Δεν τα ξεριζώσαμε... τα βρήκαμε πεταμένα

Τι απαντά η υπουργός πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στα όσα δήλωσε το Βρετανικό μουσείο

Νέα τροπή στο αφήγημά τους σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, έρχεται από το Βρετανικό Μουσείο.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ διαφαινόταν η προοπτική επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα, σε συνεδρίαση της UNESCO την Παρασκευή, το Βρετανικό Μουσείο, ανέφερε πως τα Γλυπτά, "βρέθηκαν ανάμεσα σε ερείπια".

Πιο συγκεκριμένα ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Δρ. Τζόναθαν Γουίλιαμς, ανέφερε: "Τα περισσότερα ανασύρθηκαν από τα ερείπια γύρω από τον Παρθενώνα" και συνέχισε λέγοντας πως "αυτά τα αντικείμενα δεν αφαιρέθηκαν από το μνημείο όπως υποστηρίζουν".

Η απάντηση της Λίνας Μενδώνη

Η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, απάντησε σχετικά αναφέροντας πως ο Έλγιν είχε διαπράξει κλοπές κατά συρροή.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με την πάροδο των ετών, οι ελληνικές αρχές και η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχουν αποδείξει με ακλόνητα επιχειρήματα τα αληθινά γεγονότα γύρω από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα» ανέφερε. «Ο Λόρδος Έλγιν χρησιμοποίησε παράνομα και άδικα μέσα για να κατασχέσει και να εξάγει τα γλυπτά του Παρθενώνα χωρίς πραγματική νόμιμη άδεια για να το πράξει, σε μια κατάφωρη πράξη κλοπής κατά συρροή».

«Η Ελλάδα, είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν έντιμο και ειλικρινή διάλογο με το Ηνωμένο Βασίλειο με καλή πίστη εντός του νομικού και του ηθικού πλαισίου που θέτουν οι συστάσεις και οι αποφάσεις της UNESCΟ» τόνισε τέλος η Λίνα Μενδώνη.

