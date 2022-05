Πολιτική

Οικονόμου για ρεύμα: δώσαμε διπλάσιους πόρους σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη

Τι ανέφερε για την πανδημία και τη διαχείριση της ακρίβειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

"Αντιμετωπίζουμε σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις. Η κόπωση της κοινωνίας είναι έντονη. Τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες κρίσεις. Τώρα την παγκόσμια έκρηξη των τιμών. Βιώνουμε όπως ολόκληρος ο κόσμος μια κατάσταση που ασκεί αφόρητη πίεση, που καμιά κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να μηδενίσει. Εμείς είδαμε γρήγορα το πρόβλημα και οργανώσαμε ένα σχέδιο διαχείρισής του", δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. "Ήδη η Ελλάδα έχει δώσει μέχρι σήμερα διπλάσιους πόρους σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη", συνέχισε υπενθυμίζοντας τα βασικά σημεία της παρέμβασης της κυβέρνησης για την τιμή του ρεύματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η αντιπολίτευση εμφανίζεται εκτός τόπου και χρόνου. "Σε μια αυθεντική εκδήλωση παλαιοκομματισμού ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται σαν μάγος που θα βγάλει λαγό από το καπέλο για όλα. Για όλα έχει έτοιμο ένα νόμο και ένα άρθρο. Οι Έλληνες θυμούνται ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα έσκιζε και τα μνημόνια", συμπλήρωσε. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι "το καπέλο του κ. Τσίπρα κρύβει μόνο θύελλες και καταστροφές" και πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες και εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. "Είμαστε δίπλα τους παραγωγούς και το αποδεικνύουμε στην πράξη", υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Επίσης αναφέρθηκε στην πανδημία και στην αναστολή της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας. Είπε ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η καλύτερη θέση στην ΕΕ των 27 στο δείκτη της θνησιμότητας. Είπε ότι εμβολιάστηκε το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ και προσλήφθηκαν 18.500 υγειονομικοί. "Επιταχύναμε την ψηφιοποίηση του κράτους, ήμαστε από τις πρώτες χώρες που παρείχαμε περισσότερα από 125 εκ. δωρεάν τεστ, η οικονομία μας είχε τον τρίτο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, ήμασταν μεταξύ των χωρών που πέτυχαν τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και το σχέδιο που υποβάλαμε ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται ήδη", συμπλήρωσε.

"Η πανδημία θα μπορούσε να είχε ρημάξει τη χώρα και τον πληθυσμό μας. Καταφέραμε να τα πάμε καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Πάντα θα παραμένει η θλίψη και συντριβή για όσους χάσαμε", υπογράμμισε.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

"Η χώρα μας -όπως ολόκληρη η Ευρώπη- παραμένει μέσα στο σπιράλ της διεθνούς κρίσης που πυροδότησε η πανδημία και μεγιστοποίησε και συντηρεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντιμετωπίζουμε, χωρίς δυστυχώς σαφή χρονικό ορίζοντα υπέρβασης, σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις, που τις νιώθουμε πιο έντονα στο ρεύμα και τα καύσιμα. Επεκτείνονται όμως και αφορούν και άλλα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων βασικών ειδών διατροφής.

Η κόπωση της κοινωνίας είναι έντονη, καθώς οι κρίσεις ακρίβειας έρχονται μετά από τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων που μας πλήγωσε και μείωσε τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά και μετά την πανδημία, που επισώρευσε ανθρώπινες απώλειες και μείζονες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η πραγματικότητα είναι καλά γνωστή σε όλους. Τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες και πολλές εξωγενείς κρίσεις που καμιά άλλη Κυβέρνηση δεν βρήκε μπροστά της στα μεταπολεμικά χρόνια. Αρχικά την οργανωμένη απόπειρα εισβολής παράνομων μεταναστών στον Έβρο. Μετά την πανδημία και τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Και τώρα την παγκόσμια έκρηξη των ενεργειακών -και όχι μόνο- τιμών, που πήρε δραματικές διαστάσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βιώνουμε -όπως ολόκληρος ο κόσμος- μια κατάσταση που ασκεί αφόρητη πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κι ακόμη περισσότερο στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Μια κατάσταση που καμία Κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να μηδενίσει, παρότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες, οι οποίες δεν έχουν αφήσει τα πράγματα να φτάσουν στο απροχώρητο, όπως εύκολα θα μπορούσε να έχει γίνει.

Εμείς, στην Ελλάδα, είδαμε γρήγορα το πρόβλημα και οργανώσαμε ένα σχέδιο διαχείρισής του. Πήραμε από την αρχή μέτρα στήριξης και τα διευρύναμε με ένα ευρύ πρόγραμμα ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην εκρηκτική άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και είναι απόφασή μας -όπως επανέλαβε και πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στη Μαγνησία- να συνεχίσουμε στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού τη στήριξη της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων.

Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, με έμφαση στους οικονομικά αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Κάθε δυνατότητα που υπάρχει, κάθε δυνατότητα που δημιουργούμε με την οικονομική μας πολιτική μετατρέπεται σε στήριξη της κοινωνίας, αλλά και των επιχειρήσεων.

Ήδη, η Ελλάδα -όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- έχει δώσει, μέχρι σήμερα, για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, διπλάσιους πόρους σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Και η ενίσχυση αυτή γίνεται πιο δραστική με το εθνικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή. Να θυμίζω:

-Για το μήνα που διανύουμε, όπως και για τον Ιούνιο, επεκτείνεται η επιδότηση του ρεύματος και για πάνω από τις 300 κιλοβατώρες, αλλά και για όλες τις κατοικίες όχι μόνο για την κύρια κατοικία. Για τις μικρές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η επιδότηση θα καλύπτει το 80% της αύξησης.

-Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ για να πάρουν επιστροφές ίσες με το 60% των αυξήσεων που πλήρωσαν στο ρεύμα μετά τις εκπτώσεις στους λογαριασμούς τους από το Δεκέμβριο έως και τον Μάιο. Οι επιστροφές προφανώς δεν θα είναι ίδιες για όλους, αλλά θα εξαρτώνται από τα ποσά των αυξήσεων που πλήρωσε ο καθένας. Θα ξεκινούν από τα 18 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι και τα 600 ευρώ.

-Από τον Ιούλιο θα μπει σε εφαρμογή ένας μόνιμος μηχανισμός διπλής παρέμβασης στη χονδρική και τη λιανική τιμή. Επί της ουσίας με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και έτσι θα πληρώνουμε όλοι, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, από 70% μέχρι 90% λιγότερο στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Απέναντι σε όλα αυτά, η Αντιπολίτευση επιμένει να εμφανίζεται εκτός τόπου και χρόνου, κατώτερη των περιστάσεων και των απαιτήσεων της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει, με τη στάση του, πως είτε δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο, είτε προσποιείται πως δεν καταλαβαίνει. Γι’ αυτό και σε μια αυθεντική εκδήλωση παλαιοκομματισμού και καιροσκοπισμού, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται σαν ο μοναδικός πολιτικός στον πλανήτη που έχει έτοιμη τη λύση για όλα, σαν ένας μάγος που θα βγάλει λαγό από το καπέλο. Για το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, την ενέργεια, την ακρίβεια. Για όλα έχει έτοιμο ένα νόμο και ένα άρθρο για να λύσει υποτίθεται το πρόβλημα.

Οι Έλληνες ωστόσο θυμούνται καλά ότι με «ένα νόμο και ένα άρθρο» θα έσκιζε τα μνημόνια και ότι τελικά -αφού έσυρε τη χώρα μας στο δράμα του 2015, αφού έκλεισε τις τράπεζες και κατέστρεψε τους μικρομέτοχους, αφού κόστισε πάνω από 100 δισ. στον τόπο- έφερε ένα το τρίτο σκληρότερο και αχρείαστο μνημόνιο.

Θυμούνται ότι με «ένα νόμο και ένα άρθρο» θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά έβαλε 29 καινούργιους φόρους, τους οποίους μειώνει ή καταργεί η σημερινή Κυβέρνηση.

Θυμούνται ότι με «ένα νόμο και ένα άρθρο» θα βελτίωνε τις συντάξεις, αλλά τις πετσόκοψε με το νόμο Κατρούγκαλου. Το «καπέλο» του κ. Τσίπρα κρύβει, σαν τον ασκό του Αιόλου, μόνο θύελλες και καταστροφές. Για αυτό καλύτερο θα ήταν να μείνει στη θέση του.

Απέναντι σε αυτή την απόπειρα νέας εξαπάτησης η Κυβέρνηση απαντά με το έργο της. Δεν κρύβει τα προβλήματα που προκαλούν οι παγκόσμιες κρίσεις, αλλά αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει για το μετριασμό τους. Αντιμετωπίζει τις εξωγενείς προκλήσεις και ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες για μια καλύτερη επόμενη μέρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ένα ακόμη δείγμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη περιοδεία του στη Μαγνησία ότι θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι 171 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας και ακόμα 70 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της βιολογικής αγροτικής παραγωγής. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Γιατί η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι μια στρατηγική με τεράστια σημασία για τη χώρα μας, τόσο μέσα στην παρούσα κρίση όσο και μακροπρόθεσμα.

Στην ενίσχυση τόσο της αγροτικής οικονομίας, όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποβλέπει και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που εισάγει κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που στοχεύει στην αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης, στην τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά τους. Ανάμεσα στ άλλα με το νομοσχέδιο:

-Εισάγουμε τον θεσμό της συνεργασίας των επιχειρήσεων.

-Βελτιώνουμε διατάξεις φορολογικών κινήτρων που υπήρχαν σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.

-Ενισχύουμε την αγροτική οικονομία και προωθούμε τη συνεργασία φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται σημαντική έκπτωση φόρου εισοδήματος, ύψους 30% για 9 χρόνια στη νέα εταιρική σχέση που θα προκύψει από τη συνεργασία ατομικών, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ακόμη ευνοϊκότερα είναι τα κίνητρα στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών, καθώς η απαλλαγή αυτή θα ανέρχεται στο 50%. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά σε επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση-αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται μέσα στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών.

Πανδημία

Η αναστολή της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους κοινωνικού συγχρωτισμού -πλην των δομών υγείας και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς- από την 1η Ιουνίου και η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεικτών, μας δίνει μια αφορμή αισιοδοξίας. Είναι, λοιπόν, στιγμή για να επισημάνουμε κάποια σημεία αυτής της επίμονης και επίπονης πορείας και να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό:

1.Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η καλύτερη θέση στην Ε.Ε. των 27 στον δείκτη της συνολικής υπερβάλλουσας θνησιμότητας από κάθε αιτία θανάτου στα δυο τελευταία χρόνια της πανδημίας. Το λέω αυτό προς απάντηση στα διάφορα που έχουν γραφτεί και υποστηριχτεί χωρίς να αξιολογούνται σοβαρά επιστημονικά δεδομένα, δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας, διαφορές στον τρόπο καταγραφής των κρουσμάτων και των απωλειών από Covid σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

2.Καταφέραμε να εμβολιαστεί το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της χώρας, και στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την υπονόμευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του εμβολιασμού στο εσωτερικό της χώρας.

3.Υπερδιπλασιάσαμε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που πλέον προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και προσλάβαμε 18.500 μόνιμους και έκτακτους υγειονομικούς στο Ε.Σ.Υ..

4.Επιταχύναμε λόγω της πανδημίας την ψηφιοποίηση του Κράτους με 1.000 νέες ψηφιακές υπηρεσίες και πάνω 500 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Κράτος.

5.Ήμασταν μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που παρείχαμε περισσότερα από 125 εκατ. δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τον Απρίλιο του 2021.

6.Η οικονομία μας το 2021 είχε τον 3ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη και την μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, παρά την πανδημία.

7.Ήμασταν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που εισηγήθηκαν και πέτυχαν να δημιουργηθεί το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, πήραμε τους περισσότερους πόρους στην Ε.Ε. (άνω των 30 δισ. ευρώ) με βάση πληθυσμό και Α.Ε.Π., ενώ το σχέδιο που υποβάλαμε με περισσότερες από 170 δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν, υλοποιούνται ήδη και αποσπούν πολύ θετικά σχόλια από την Επιτροπή.

Με τον δεύτερο πιο γηρασμένο -και άρα πιο ευάλωτο- πληθυσμό στην Ευρώπη και ένα από τα πιο αδύναμα συστήματα δημόσιας υγείας λόγω της πολυετούς υποχρηματοδότησης και της ελλιπούς πολιτικής στήριξης τα προηγούμενα χρόνια, το αποτέλεσμα διαχείρισης για την Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ένα αρνητικό παράδειγμα αποτυχημένης διαχείρισης. Η πανδημία θα μπορούσε να είχε ρημάξει τη χώρα μας και τον πληθυσμό μας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Με βάση τις δυνατότητες και τους διαθέσιμους πόρους καταφέραμε να τα πάμε καλύτερα του αναμενόμενου και σίγουρα καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε..

Φυσικά πάντοτε θα παραμένει η θλίψη, αλλά και η συντριβή για όσους και όσες χάσαμε και δεν ξεχνάμε κανέναν. Βγήκαμε όμως τελικά πιο δυνατοί από την πανδημία και αξιοποιούμε όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας".

