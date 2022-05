Κοινωνία

Missing Alert για 14χρονη

“Συναγερμό” σήμανε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, μετά και από την έγκριση της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί όλες οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 14χρονης από την Θεσσαλονίκη.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 14/05/22, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Νίκη – Στέλλα Θ. 14 ετών.

«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/05/2022 και προέβη στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της.

Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία Ανηλίκων είναι ενήμερη για την υπόθεση και σύμφωνη για την δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Νίκη – Στέλλα Θ. έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

