Κοινωνία

Πειρατεία σε συνδρομητικά κανάλια: συλλήψεις και αποκάλυψη κυκλωμάτων από την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίκτυο "πελατείας" με δεκάδες συνδρομητές είχε στηθεί σε περιοχή της Ελλάδας. Τι αναφέρει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και για την έτερη "επιχείρηση".

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις για παράβαση των νομοθεσιών περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών κατ’ εξακολούθηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

"Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις για παράβαση των νομοθεσιών περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών κατ’ εξακολούθηση.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι εμπλεκόμενοι μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών μέσων και εξοπλισμού παρείχαν σε τρίτους τη δυνατότητα θέασης συνδρομητικών καναλιών, χωρίς να καταβάλλεται η νόμιμη συνδρομή.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα εντοπίστηκαν δύο καταστήματα, όπου διενεργήθηκαν έρευνες και προέκυψε η συμμετοχή τους στις διερευνώμενες πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατάστημα σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αποθηκευτικά μέσα. Παράλληλα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή διαπιστώθηκε η ύπαρξη εφαρμογής για δυνατότητα θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς νόμιμη συνδρομή, καθώς και πίνακα διαχείρισης (panel) συνδρομητών, με 31 ενεργούς συνδρομητές. Μάλιστα, για τον έλεγχο του πελατολογίου, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την ανανέωση των συνδρομών χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στη δεύτερη περίπτωση, κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατάστημα σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, κινητό τηλέφωνο και δορυφορικός δέκτης, πλην όμως δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξετασθούν εργαστηριακά.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας (https://portal.astynomia.gr)

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD"

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο: Δύο παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο

ΑΝΤ1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Θανάσης Τσίτσας τιμήθηκαν στα Βραβεία Μπότση (εικόνες)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)