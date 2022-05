Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο στην Ελευσίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταμαράν τυλίχτηκε στις φλόγες. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πλοίο σε προβλήτα κοντά στην Ελευσίνα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε παροπλισμένο ελλιμενισμένο τύπου καταμαράν σκάφος στην προβλήτα της πρώην αμερικανική βάσης κοντά στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 11 πυροσβέστες και λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα μετά από "μάχη" με τις φλόγες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με την ΠΥ, δεν υπήρξε κίνδυνος για άλλα πλοία κοντά στο σημείο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπύρωση, ενώ το πλοίο αναμένεται να επιθεωρηθεί αφού πέσουν οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Καιρός: Τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σεισμός στη Σύμη