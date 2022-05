Κοινωνία

Πετρούπολη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε καφετέρια

Η ληστεία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ο ιδιοκτήτης του καφέ περιέγραψε όσα έγιναν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε καφετέρια στην Πετρούπολη.

Η ληστεία καταγράφηκε από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του καταστήματος, ενώ ο ιδιοκτήτης κ. Γκίγκας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και περιέγραψε όσα έγιναν.

Όπως είπε ο κ. Γκίκας οι ληστές μπήκαν στο καφέ γύρο στις 23:20 το βράδυ τρέχοντας και εξαφάνισαν το ταμείο, ένα κινητό τηλέφωνο και διάφορα τρόφιμα. Ο ιδιοκτήτης μετά την οικονομική "ζημιά" που υπέστη- όπως λέει χαρακτηριστικά στον Λάζο Μαντικό -θα πάρει περισσότερα μέτρα ασφαλείας βάζοντας ρολά και περισσότερες κάμερες.

