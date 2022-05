Life

Βρετανία – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Εκδόθηκε νόμισμα για τα 40ά γενέθλια του

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσίασε ένα νέο νόμισμα ειδικής έκδοσης για να τιμήσει τα 40ά γενέθλια του πρίγκιπα Ουίλιαμ στις 21 Ιουνίου. Είναι η πρώτη φορά που ο δούκας, ο οποίος είναι ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, θα είναι προσωπογραφία σε επίσημο συλλεκτικό νόμισμα των 5 λιρών.

Το κέρμα, που δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή, Τόμας Ντόχερτι (Thomas Docherty), διαθέτει το πορτρέτο του ανάμεσα στο αρχικό γράμμα W και τον αριθμό 40. Η μορφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β', σχεδιασμένη από τον χαράκτη Τζόντι Κλαρκ (Jody Clark), θα είναι στην άλλη πλευρά του νομίσματος με μία επιγραφή στην άκρη του: «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα (HRH) ο Δούκας του Κέιμπριτζ (HRH The Duke of Cambridge)».

Η Clare Maclennan, επικεφαλής του Βασιλικού Νομισματοκοπείου χαρακτήρισε το νόμισμα «με τον κομψό σχεδιασμό της προσωπογραφίας της Αυτού Μεγαλειότητας μαζί με το βασιλικό του σύμβολο και τον αριθμό 40, φόρο τιμής στην ωριμότητα και στη χάρη του πρίγκιπα όπως αρμόζει σε ένα ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας». Και τόνισε παράλληλα: «Ένας αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικός πατέρας τριών παιδιών».

