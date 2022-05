Κόσμος

Ουκρανία: ρωσικά πλοία “κλέβουν σιτάρι” από τα σιλό (εικόνες)

Τι δείχνουν δορυφορικές εικόνες για τις κινήσεις των Ρώσων σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Φόβοι για παγκόσμια έλλειψη τροφίμων. Έκκληση του Κουλέμπα.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ρωσικά πλοία στην Κριμαία να φορτώνουν κλεμμένα σιτηρά.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από την υπηρεσία Maxar Technologies από τις 19 και 21 Μαΐου, δείχνουν δύο ρωσικά πλοία μεταφοράς -το Matros Pozynich και το Matros Koshka- να ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Σεβαστάπολης και να φορτώνουν σε σιλό σιτηρών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω φόβων για επικείμενη έλλειψη τροφίμων, που θα μπορούσε να πλήξει τις φτωχότερες χώρες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκλείουν τα λιμάνια της Ουκρανίας και να εμποδίζουν τη χώρα να εξάγει σιτηρά.

Σε ανακοίνωσή του, το κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών και ασφάλειας πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε: «Νέες δορυφορικές εικόνες από τη Maxar Technologies δείχνουν κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά να φορτώνονται σε ρωσικά πλοία στην Κριμαία».

«Υπάρχουν δύο πλοία υπό σημαία Ρωσίας, ελλιμενισμένα και φορτωμένα με κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά στο λιμάνι της προσωρινά κατεχόμενης Σεβαστούπολης», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ένα άλλο σετ δορυφορικών εικόνων από την αμερικανική εταιρεία Planet Labs PBC δείχνει επίσης το υπό ρωσική σημαία Matros Pozynich, το οποίο πιστεύεται ότι μεταφέρει κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά, ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Λατάκια στη Συρία, του οποίου ο ηγέτης, Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι στενός σύμμαχος. της Ρωσίας.

New satellite images from "Maxar Technologies" show stolen Ukrainian grain being loaded on Russian ships in Crimea.

There are two ships under the flag of Russia, docked and loaded with stolen Ukrainian grain in the port of the temporarily occupied Sevastopol pic.twitter.com/DtQRyCeQnM — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 24, 2022

Κουλέμπα: Μην αγοράζετε τα κλεμμένα

Εν μέσω παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των ουκρανικών σιτηρών από τη Ρωσία, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγόρησε τους «Ρώσους κλέφτες» ότι έκλεψαν ουκρανικά σιτηρά.

«Το φορτώνουν σε πλοία, περνούν από τον Βόσπορο και προσπαθούν να το πουλήσουν στο εξωτερικό», έγραψε σε ένα tweet.

«Μην αγοράζετε τα κλεμμένα», είπε και πρόσθεσε: «Μην γίνεστε συνεργοί στα ρωσικά εγκλήματα. Η κλοπή δεν έφερε ποτέ τύχη σε κανέναν».

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

