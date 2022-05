Κοινωνία

Αναγκαστική προσγείωση στην Εύβοια: Αίσιο τέλος με το ελικόπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των δύο πιλότων και το ελικοπτέρου, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Εύβοια.

Το ελικόπτερο Apache της Αεροπορίας Στρατού που παρουσίασε μηχανική βλάβη, και πραγματοποίησε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην παραλία Γιαννίτσι της Εύβοιας επισκευάστηκε και επιστρέφει στη βάση του.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 11 το πρωί σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου, και ενώ κατευθυνόταν για άσκηση στην Κω, το ελικόπτερο, που είχε απογειωθεί από το Στεφανοβίκειο, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Εύβοια.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και ενώ το Apache βρισκόταν εν πτήσει προς την Κω όπου επρόκειτο να λάβει μέρος σε στρατιωτική άσκηση, οι δύο χειριστές του επιθετικού ελικοπτέρου είχαν ένδειξη για σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Οι πιλότοι του Apache επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση στην παραλία Γιαννίτσι στη Νότια Εύβοια (στην περιοχή της Καρύστου).

Ειδήσεις σήμερα:

Συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Μεταναστευτικό - Έβρος: ντοκουμέντα από την αύξηση των ροών (εικόνες)

Βανδαλισμοί στην Αγία Σοφία: ξύνουν τους τοίχους και παίρνουν κομμάτια (εικόνες)