Basket League: Ο Παναθηναϊκός “άνετα” στα play off

Εύκολη νίκη και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε του Άρη, στον μεταξύ τους αγώνα.

Έβαλε το... νερό στα αυλάκι από τα μισά της δεύτερης περιόδου και μετά, με συνέπεια να φτάσει σήμερα χωρίς- ουσιαστικά- να... ιδρώσει, στην πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ της Basket League απέναντι στον Άρη ο Παναθηναϊκός.

Κέρδισε , στο Αλεξάνδρειο, με 85-65 , διπλασίασε τις νίκες του κόντρα στους Θεσσαλονικείς (σ.σ. προηγήθηκε η επικράτησή του στο πρώτο ματς στη σειρά στο ΟΑΚΑ) και ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις για τους «4» - με πλεονέκτημα έδρας- με αντίπαλο τη Λάρισα.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Λεωνίδας Κασελάκης (17π., με 4/4 τρίποντα, 5 ριμπ.), Γιώργος Παπαγιάννης (16π., 7 ριμπ., 3 ασ.), Οκάρο Γουάιτ (14π., 4 ριμπ., 5 ασ., 1 κλ.).

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Ομηρος Νετζήπογλου (12π., 2 ριμπ., 2 ασ., 1 κλ.).

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, πριν από την έναρξη του ματς, βράβευσε τον Αντονι Κάουαν, για την ανάδειξή του ως πρώτου σκόρερ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. O Αμερικανός γκαρντ εισέπραξε αποθεωτικό χειροκρότημα από τους φιλάθλους των «κιτρινόμαυρων» για το επίτευγμά του.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 28-48, 44-65, 65-85

Το σκηνικό στο παιχνίδι ξεκαθάρισε από νωρίς. Με ένα επιμέρους 20-0, σε διάστημα έξι λεπτών, ο Παναθηναϊκός έγινε αφεντικό στο παρκέ και δεν είδε ποτέ ξανά πίσω του. Στο 6’, ειδικότερα, ο Άρης είχε τα ηνία στο σκορ με 16-11.

Οι «πράσινοι» με κινητήριο μοχλό, αρχικά, τον Γουάιτ και στην πορεία τους Μποχωρίδη, Κασελάκη, πάτησαν... γκάζι και βρέθηκαν στο 12’ με +15 (16-31). Διαφορά που στο 19’ «ανέβηκε» στο +22 (26-48).

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν στους 15 πόντους (37-52), τάχιστα, όμως, ο Παναθηναϊκός πήγε την απόσταση ξανά πάνω από τους είκοσι πόντους (25’ 37-58), καθιστώντας διαδικαστικού χαρακτήρα το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα.

Στο 35’ η διαφορά για τους «πράσινους» έπιασε τη μέγιστη τιμή, το +25 (53-78).

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Ζαχαρής, Λόρτος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 9 (1) , Λόκετ 9 (1), Νετζήπογλου 12, Γουίλιαμς 7 (1), Κέλι 5 (1), Τζούστον 4, Καμάρας 3 (1), Σχίζας 9 (2), Πουλιανίτης 7 (1), Πετανίδης, Κώττας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μέικον 8 (2), Παπαγιάννης 16, Παπαπέτρου 2, Γουάιτ 14 (2), Σαντ-Ρος 4 (1), Σίβα, Μποχωρίδης 6 (1), Κασελάκης 17 (4), Νέντοβιτς 4 (1), Χουγκάζ 6, Εβανς 8, Μαντζούκας

