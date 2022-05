Αθλητικά

Basket League - Ολυμπιακός: “ζόρικη” νίκη κόντρα στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "οδηγό" τον Βεζένκοφ, οι Ερυθρόλευκοι πήραν προβάδισμα κόντρα στο Περιστέρι.

Δίχως ενέργεια παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός στην πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση μετά το φάιναλ φορ της Euroleague στο Βελιγράδι. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 στην τέταρτη περίοδο και έκαναν το πρώτο βήμα στη σειρά με το Περιστέρι στην Α’ φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επικράτησαν με 79-67 της ομάδας του Μίλαν Τόμιτς στο ΣΕΦ και την Παρασκευή (27/5, 19:30) έχουν την ευκαιρία με «διπλό» να «καθαρίσουν» την πρόκριση και να πάρουν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, όπου περιμένει ο Προμηθέας Πατρών.

Οι... εκρήξεις του τεχνικού του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, είχαν την τιμητική τους στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν... υπνωτισμένοι σε άμυνα και επίθεση, βλέποντας το Περιστέρι να εκτελεί από την περιφέρεια και να βρίσκεται με το... καλημέρα στο +12 (11-23, στο 11΄). Οι φιλοξενούμενοι με πρωταγωνιστή της επίθεσης τους τον Πέτεγουεϊ συνέχισαν να «χτυπούν» τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, που βρέθηκε στο τέλος του ημιχρόνου στο -7 (28-35).

Η... βυθισμένη στην απόγνωση εικόνα του Ολυμπιακού, κυρίως στην άμυνα, συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με το Περιστέρι να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα, παρά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για αντίδραση στο κλείσιμο του δεκαλέπτου (51-54, στο 30΄). Ωστόσο, στα μισά του... επιλόγου, ο Ολυμπιακός βρήκε το μακρινό σουτ που έψαχνε και με τους Σλούκα, Λαρεντζάκη να εκτελούν κατά... ριπάς από τα 6.75, οι γηπεδούχοι... προσπέρασαν με +7 στο 37΄ (69-62). Το τρίποντο του ΜακΚίσικ, μάλιστα, στο 39΄ «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού, απέναντι σε ένα Περιστέρι που έδειχνε να μένει από... δυνάμεις.

Τα δεκάλεπτα: 11-20, 28-35, 51-54, 79-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Παπαφωτίου

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (1), Ντόρσεϊ 2, Φαλ 11, Βεζένκοβ 20, Παπανικολάου (0/3 τρίποντα), Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (2), Σλούκας 20 (3), Μάρτιν 4, Ζαν Σαρλ 7 (1), ΜακΚίσικ 3 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Μπιλάλης, Αγκμπελίς 2, Πέτεγουεϊ 19 (3), Μωραΐτης 14 (4), Γκίελο 9 (1), Φύτρος, Μπράουν 6, Σαλούστρος 11, Γκρέι 6 (1), Σταυρακόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύοσμος - Bullying σε 11χρονο: “Αν ξαναμιλήσει ο μπαμπάς σου θα σε χτυπήσουμε” (βίντεο)

Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)

Κορονοϊός: 4141 νέα κρούσματα την Τετάρτη