Europa Conference League: Θρίαμβος στον τελικό για τη Ρόμα του Μουρίνιο

Τεράστιο επίτευγμα για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στην Ιστορία των ευρωπαϊκών Κυπέλλων που έχει κατακτήσει τέσσερις διαφορετικούς ευρωπαϊκούς τίτλους.

Η Ρόμα κι ο Ζοσέ Μουρίνιο έγραψαν Ιστορία απόψε στην «Arena Kompatare» των Τιράνων, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου Europa Conference League, μετά τη νίκη της ιταλικής ομάδας επί της Φέγενορντ με 1-0, χάρις σε ένα γκολ του Νικολό Τζανιόλο. Τεράστιο επίτευγμα για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στην Ιστορία των ευρωπαϊκών Κυπέλλων που έχει κατακτήσει τέσσερις διαφορετικούς ευρωπαϊκούς τίτλους: Το Champions League (2004 Πόρτο, 2010 Ίντερ), το Κύπελλο UEFA (2003, Πόρτο), το Europa League (2017, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και το Europa Conference League (2022, Ρόμα)

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό 20λεπτο, η Ρόμα (που «έχασε» με τραυματισμό τον ανέτοιμο Μιχιταριάν στο 17’) άρχισε να βγάζει μεγαλύτερη επιθετικότητα, προσεγγίζοντας την περιοχή της Φέγενορντ κυρίως από τα δεξιά με τον Μαντσίνι και τον Κάρσντορπ.

Σε μία τέτοια σέντρα του Μαντσίνι στην πίσω ζώνη της ολλανδικής άμυνας, ο Τζανιόλο κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα με το στήθος και την «τσίμπησε» ακόμη πιο ωραία μπροστά από τους Τράουνερ και Μπέιλοου, κάνοντας το 1-0 για τους «τζαλορόσι».

Η Φέγενορντ, το μόνο που αντιπαρέταξε απ’ την πλευρά της στο πρώτο 45λεπτο ήταν ένα μακρινό σουτ του Κοκτσού, το οποίο μπλόκαρε με δυσκολία ο Πατσίσιο. Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ωστόσο, το γήπεδο... έγειρε για περίπου ένα τέταρτο με την ολλανδική ομάδα να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη και να έχει δύο δοκάρια. Το πρώτο στο 47’, όταν από γύρισμα του Γκεερντρουίντα, ο Μαντσίνι στην προσπάθειά του να αποκρούσει σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Πατρίσιο. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τιλ πλάσαρε εξαιρετικά, όμως ο Πορτογάλος γκολκίπερ έκανε τρομερή επέμβαση.

Στο 50’ από πάτημα της μπάλας του Όρσνες, ο Μαλάσια εξαπέλυσε «κεραυνό» με το αριστερό, με τον Ρουί Πατρίσιο να ακουμπάει με τα ακροδάκτυλα την μπάλα και να χτυπάει στη συνέχεια στη συμβολή των δοκών.

Όσο περνούσε η ώρα, η Ρόμα άρχισε να «απορροφάει» την πίεση της Φέγενορντ, έκλεισε καλύτερα τους χώρους, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα κι έφερε το παιχνίδι στα... μέτρα της, χάρις και στις αλλαγές του Μουρίνιο, που έδωσαν «φρεσκάδα» σε όλες τις γραμμές της ιταλικής ομάδας.

Στο 74’ μετά από κόρνερ της Ρόμα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε απέναντι κι έξω από την περιοχή στον Βερτού που σούταρε, αλλά ο Μπέιλοου έδιωξε εντυπωσιακά. Το ίδιο έπραξε ο γκολκίπερ της Φέγενορντ και στο 86’ στο πλασέ του Πελεγκρίνι.

Το τελευταίο σφύριγμα του Κόβακς βρήκε μεγάλη νικήτρια τη Ρόμα, που μετά από δύο χαμένους ευρώ-τελικούς, έφτασε στη Γη της Επαγγελίας...

Γήπεδο: «Arena Kompatare» (Τίρανα)

Σκόρερ: 32’ Τζανιόλο

Διαιτητής: Ι. Κόβακς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Πελεγκρίνι, Ζαλέφσκι, Πατρίσιο - Τράουνερ,

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΡΟΜΑ (Ζοσέ Μουρίνιο): Πατρίσιο, Μαντσίνι, Σμόλινγκ, Ιμπάνιεθ, Μιχιταριάν (17’ λ.τρ. Ολιβέιρα), Κριστάντε, Κάρσντορπ (89’ Βίνα), Τζανιόλο (67’ Βερτού), Πελεγκρίνι, Ζαλέφσκι (67’ Σπινατσόλα), Έιμπραχαμ (89’ Σομουρόντοφ).

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Άρνε Σλοτ): Μπέιλοου, Γκεερντρουίντα, Τράουνερ (74’ Πεντερσεν), Σενέσι, Μαλάσια (89’ Γιαχάνμπακς), Τιλ (60’ Τούρνστρα), Όρσνες, Κοκτσού (88’ Βέιλμαρκ), Νέλσον (74’ Λίνσεν), Σινίστερα, Ντεσέρς.

