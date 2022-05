Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Συνέχισε να αυξάνεται την Πέμπτη η μακάβρια λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις στην χώρα.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4.048 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2.455 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη ακόμη 329 μολύνσεις από τον κορονοϊό και στην Ρόδο 110 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:











Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





