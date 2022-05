Κόσμος

Ισπανία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο βιοντίζελ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές είναι οι εικόνες από το σημείο της έκρηξης στη Λα Ριόχα, στην Ισπανία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ισπανική μονάδα βιοντίζελ στην περιοχή Λα Ριόχα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό στο σημείο της έκρηξης.

#BREAKING

Two dead in an explosion at a biodiesel plant in Spain’s La Rioja



Footage of the aftermath of the explosion in Spain’s La Rioja is circulating on #Twitter with one user posting#SpanishBiodiesel #LaRioja #Plant #Spain #BreakingNews https://t.co/dzPxIu64OW pic.twitter.com/Ssy5bExsLI — ?? Sarwar ?? (@ferozwala) May 26, 2022

Μια ομάδα 250 παιδιών που επισκέπτονταν γειτονικό πάρκο πουλιών απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με το τοπικό γραφείο της κεντρικής κυβέρνησης.

As confirmed by the Govt Delegation, at around 12.55 p.m. there was an alert from 112 informing of the explosion & the plant is currently evacuated



In addition, all available patrols have been mobilized to the site#Biodiesel #LaRioja #Spain #Breaking https://t.co/Od5se9ktcJ pic.twitter.com/45KpQLYRun — ?? Sarwar ?? (@ferozwala) May 26, 2022

Τη μονάδα διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρία Iniciativas Bioenergeticas, που παράγει βιοντίζελ και γλυκερίνη από ανακυκλωμένα φυτικά έλαια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Πισπιρίγκου: στην ανακρίτρια ο ιατροδικαστής Μπουζιάνης για την Τζωρτζίνα

ΑΠΘ: Επεισόδια με τραυματίες στο Τμήμα Βιολογίας (βίντεο)

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)