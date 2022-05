Πολιτισμός

Depeche Mode: Πέθανε ο Andy Fletcher

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ένα από τα τρία μέλη του θρυλικού συγκροτήματος. Η ανακοίνωση.

Πέθανε ο κιμπορντίστας των Depeche Mode, Andy “Fletch” Fletcher, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα με ανάρτηση στο τουίτερ.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και γεμάτοι από λύπη από το θάνατο του αγαπημένου φίλου, συγγενή και μέλος της μπάντας μας Andy “Fletch” Fletcher.

Ο Fletch είχε καρδιά από πραγματικό χρυσάφι και ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόσουν, με ζωντανές συζητήσεις, γέλιο ή μια κρύα μπίρα.

Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του και σας ζητάμε να τους έχετε στις σκέψεις σας και να προστατέψετε την ιδιωτικότητά τους, αυτές τις δύσκολες στιγμές», αναφέρεται στην ανάρτηση της μπάντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Μενίδι - Ληστεία: τραυμάτισαν με φαλτσέτα ιδιοκτητρια καταστήματος

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί