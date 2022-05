Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους δύο ηγέτες στην τηλεφωνική τους συνδιάλεξη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, το βράδυ της Πέμπτης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, που βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης και διεύρυνσης της συνεργασίας σε μία σειρά από τομείς.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρίγκιπας Διάδοχος εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την πραγματοποίηση, την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας και της 5ης Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής, που θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Κλοπή αυτοκινήτων: Χειροπέδες σε πολυμελή συμμορία (βίντεο)