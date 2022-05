Κόσμος

Τέξας: Η Μέγκαν Μαρκλ στο σημείο του μακελειού (βίντεο)

Στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους 19 μαθητές και δύο δάσκαλοι βρέθηκε η Δούκισσα του Σάσεξ, στέλνοντας έτσι το μήνυμά της.

Στο δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου σκοτώθηκαν τα 19 παιδιά βρέθηκε η Μέγκαν Μαρκλ, απροειδοποίητα.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, πήγε στο μνημείο που έχει στηθεί, φορώντας τζιν κι ένα καπέλο του μπέιζμπολ, με το κεφάλι σκυμμένο κάτω και χωρίς να κάνει δηλώσεις, άφησε λουλούδια.

Προτού φύγει, περπάτησε γύρω από τα άσπρα μνήματα που έχουν φτιαχτεί εκεί, διαβάζοντας τα ονόματα των θυμάτων του μακελάρη.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν στην Καλιφόρνια, τα τελευταία δύο χρόνια, με τα δύο τους παιδιά.





