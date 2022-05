Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Για μια πολύ ωραία όψη πλανητών που θα φέρει κέρδη, καινούρια ξεκινήματα και επιχειρηματική δράση», είπε την Παρασκευή, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «την Δευτέρα έχουμε νέα Σελήνη στους Διδύμους και αυτό μας κάνει ήδη από τώρα να θέλουμε να βγούμε έξω, να χαρούμε, να κάνουμε μπάνια, να κάνουμε εκδρομές και γενικώς να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως «στα ερωτικά, λόγω της θέσης της Αφροδίτης, μπορεί να έχουμε παραπονάκια ή να έρθουν θέματα στο προσκήνιο. Μην τα συζητήσετε σήμερα, αφήστε τα για τις επόμενες ημέρες».

«Ο Άρης και ο Δίας μας βοηθούν να κάνουμε νέα ξεκινήματα, είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούσε να μας δώσει πολλά», επεσήμανε η αστρολόγος της εκπομπής.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγές στα ΑΕΙ: Οδηγός με 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νομοσχέδιο

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)