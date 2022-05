Υγεία - Περιβάλλον

Πνιγμός βρέφους στο Παίδων - Πατέρας: Εγκληματική αδιαφορία, όχι ιατρική αμέλεια

Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους, που πέθανε στο Παίδων, αλλά και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Για εγκληματική αμέλεια των γιατρών κάνει λόγο ο πατέρας του βρέφους που πνίγηκε με το γάλα του στο Παίδων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το μόλις λίγων ημερών βρέφος πήγε στο νοσοκομείο λόγω ταχύπνοιας, τον Αύγουστο του 2021. Εκεί φαίνεται ότι κόλλησε ένα μικρόβιο, έγινε η απαραίτητη θεραπεία και την ημέρα που θα έπαιρνε εξιτήριο το μωρό, οι γονείς ενημερώθηκαν για τον θάνατο του παιδιού.

«Παραδέχτηκαν ότι υπήρξε εισρόφηση γάλακτος στο παιδί» δήλωσε ο πατέρας του νεογνού, ενώ η δικηγόρος της οικογένειας Ειρήνη Μαρούπα καταγγέλλει έλλειψη επίβλεψης. Ο πατέρας του βρέφους σε δηλώσεις του στο Open και είπε ότι η διευθύντρια της κλινικής παραδέχτηκε ότι υπήρξε εισρόφηση γάλακτος.

«Ήταν κλινικά νεκρό το παιδί για δύο ημέρες και στις 13 Αυγούστου απεβίωσε», αναφέρει. «Όταν πήγα στο νοσοκομείο είδα πολλούς γονείς αναστατωμένους να φωνάζουν για διάφορα θέματα. Οι νοσηλευτές δεν μου έδιναν απαντήσεις για όσα ρωτούσα. Όταν νοσηλεύτηκε το παιδί μου, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν "γιατί μας φέρατε το παιδί είναι υγιέστατο" και μετά με πήραν τηλέφωνο να μου πουν ότι το παιδί μου είναι νεκρό».

Όπως είπε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας κ. Αλεξάνδρου, η λοίμωξη από σταφυλόκοκκο δεν είχε καμία σχέση με την αιτία θανάτου. «Όσο νοσηλεύτηκε το νεογνό, είχε μια πολύ καλή κλινική πορεία, δεν είχε πυρετό, δεν χρειάστηκε οξυγόνο. Η αιτία θανάτου ήταν διάμεση διάμεση πνευμονίτιδα και η υποξική εγκεφαλοπάθεια. Το νεογνό σιτιζόταν ανά 3 ώρες με βρεφικό γάλα στη ΜΑΦ. Κομβικό σημείο είναι η τελευταία φορά που σιτίστηκε στις 3 το πρωί, όπου στις 6 θα ξανασιτιζόταν. Στις 5:55 αναφέρθηκε από τους ανθρώπους της ΜΑΦ ότι το νεογνό ήταν ωχρό, με εικόνα αναπνευστικής ανακοπής και όταν έγινε η προσπάθεια διασωλήνωσης αναρροφήθηκε από τον σωλήνα γάλα».

Η κυρία Μαρούπα σημείωσε ότι το βρέφος γεννήθηκε με ένα φύσημα, που δεν προκαλούσε κάποιο πρόβλημα. Όταν εμφάνισε την ταχύπνοια, ο γιατρός συμβούλευσε τους γονείς να κάνουν έναν καρδιολογικό έλεγχο στο μωρό. Η δικηγόρος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε καμία επίβλεψη στον θάλαμο του Παίδων και καμία εποπτεία ούτε από μόνιτορ, «επομένως μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία» σημείωσε. «Ήταν 3 το πρωί και είχαν πάει όλοι για ύπνο, αυτό ήταν το πρόβλημα, δεν μιλάμε για ιατρική αμέλεια. Είχαν παρατήσει τα παιδιά», ανέφερε η δικηγόρος.

Όπως είπε η δικηγόρος της οικογένειας, όταν ενημερώθηκε ο πατέρας για το τραγικό συμβάν ρώτησε με έντονο ύφος την διευθύντρια αν εκεί - στο νοσοκομείο- είναι μια "διαλυμένη κατάσταση". Η διευθύντρια απάντησε «Ναι, είμαστε διαλυμένη κατάσταση». «Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να κάτσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου μόνο οι νοσηλευτές και οι γιατροί που είχαν βάρδια εκείνη τη μέρα, αλλά και όλοι οι υπουργοί που έχουν διαλύσει την Υγεία», είπε η κ. Μαρούπα.

Πηγή: ethnos.gr

