Σταθμός Λαρίσης: Έκρηξη σε κατάστημα

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Πυροσβεστική, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΔΕΠΑ και ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται στο σημείο.

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ώρα σε κατάστημα κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά από τις 12:30 έκρηξη σημειώθηκε σε κρεοπωλείο-μίνι μάρκετ στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου και Ιουλιανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο το οποίο στη συνέχεια το παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Για την έκρηξη έχει ειδοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ για να ελεγχθεί αν οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Στο σημείο βρίσκονται 3 πυροσβέστες με 1 όχημα και ο επικεφαλής τους καθώς και η ΕΛΑΣ.

