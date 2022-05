Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Βίντεο από το επεισόδιο της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” τα έχει όλα! Από… αρχαιολογικές ανασκαφές μέχρι… παραμύθια, αλλά και ερωτήσεις που θα ανεβάσει την αγωνία στα ύψη!

Το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” τα έχει όλα! Από… αρχαιολογικές ανασκαφές μέχρι… παραμύθια, αλλά και ερωτήσεις που θα ανεβάσει την αγωνία στα ύψη!

Η Κατερίνα αφήνει για λίγο την Αρχαιολογία, για να παίξει και να τεστάρει τις γνώσεις της.

Αγαπάει τα ταξίδια και στόχος της είναι να κερδίσει 5.000 ευρώ για να… ετοιμάσει τις βαλίτσες της.

Η πορεία της στο παιχνίδι, όμως, της επιφυλάσσει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη!

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο για να του πάρουν χρήματα (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γιάτρεψε άπιστο γιατρό!