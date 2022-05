Αθλητικά

Περιστέρι - Ολυμπιακός: “Αέρα” στα ημιτελικά οι ερυθρόλευκοι

Με περίπατο στην τετράδα οι "ερυθρόλευκοι". Επόμενος αντίπαλος του ο Προμηθέας. Τραυματίστηκε ο ΜακΚίσικ.

Η άμυνα του Ολυμπιακού «εξουδετέρωσε» κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Περιστερίου, με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν «αέρας» από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και να... σκουπίζουν (2-0) τη σειρά απέναντι στην ομάδα του Μίλαν Τόμιτς στην Α' φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι κυπελλούχοι Ελλάδας έφτασαν άνετα στη νίκη με 92-57 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας τον Προμηθέα Πατρών (η σειρά θα κριθεί στις 3 νίκες).

Με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (15) και ριμπάουντ (11) ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 13 πόντους και τον Κώστα Σλούκα 10 πόντους και 7 ασίστ. Από το Περιστέρι προσπάθησε ο Τόμας Γκίελο με 13 πόντους.

Η δυναμική εκκίνηση του Ολυμπιακού σε άμυνα και επίθεση απλοποίησε το έργο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι στο 3΄ βρέθηκαν στο +10 (2-12), ενώ με τον Γουόκαπ να δίνει ρεσιτάλ σε εκτέλεση και δημιουργία έκλεισαν την περίοδο στο +16 (13-29), απέναντι σε ένα Περιστέρι που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο... Στο δεύτερο δεκάλεπτο και χωρίς να κατεβάσουν ταχύτητα σε παραγωγικότητα και άμυνα, οι φιλοξενούμενοι «έπνιξαν» το Περιστέρι και με επιμέρους σκορ 9-22 πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +29 (22-51), δίνοντας πρόωρο τέλος στη σεμνή τελετή...

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σακίελ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε για μόλις 1:44, καθώς στο 12΄ τραυματίστηκε στο πόδι μετά από άτσαλη «προσγείωση» που είχε σε εκτέλεση από τα 6.75, με αποτέλεσμα να καθίσει στον πάγκο για τις πρώτες βοήθειες και να μην επιστρέψει στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 13-29, 22-51, 36-74, 57-92

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Πουρσανίδης, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): Μπιλάλης, Αγκμπελέσε 4, Πέτεγουεϊ 6 (1), Μωραΐτης 11 (1), Γκιέλο 13 (3), Φύτρος 2, Μπράουν 7, Σαλούστρος, Γκρέι 8 (2), Σταυρακόπουλος 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2), Ντόρσεϊ 13 (2), Φαλ 7, Βεζένκοφ 15 (1), Παπανικολάου 6 (2), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 3 (1), Σλούκας 10 (2), Μάρτιν 9, Ζαν-Σαρλ 8, ΜακΚίσικ 3 (1).