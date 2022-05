Life

Σάρον Στόουν: Πωλείται η πολυτελής έπαυλη στην οποία διέμενε με τον Φιλ Μπρόνστεϊν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα ιταλικού στυλ βικτοριανό σπίτι χτισμένο το 1908 και είναι το ακριβότερο ακίνητο στο Σαν Φρανσίσκο.

Η πολυτελής έπαυλη, η οποία στο παρελθόν άνηκε στην Σάρον Στόουν βγήκε προς πώληση. Το ακίνητο βρίσκεται στη γειτονιά του Sea Cliff, όπου η σταρ ζούσε με τον πρώην σύζυγό της Φιλ Μπρόνστεϊν (Phil Bronstein) μέχρι το 2005. Σύμφωνα με την αγορά του real estate η τιμή πώλησης αξίας 39 εκατ. δολαρίων το καθιστά το πιο ακριβό σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο.

Πρόκειται για ένα ιταλικού στυλ βικτοριανό σπίτι χτισμένο το 1908. Ήταν το πρώτο σπίτι που έγινε στη γειτονιά, πριν ακόμα κτιστεί η πιο πολυφωτογραφημένη γέφυρα «Golden Gate», με επτά υπνοδωμάτια, και οκτώ μπάνια όλα με εντυπωσιακή θέα στο Ειρηνικό ωκεανό, συνολικής έκτασης 740 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με το toptenrealestatedeals.com, το πρώην ζευγάρι κατέβαλε το ποσό των 6 εκατομμύριων δολαρίων και το 2005 το πούλησε, μετά το διαζύγιο τους για 13 εκατομμύρια δολάρια.

Στο εσωτερικό του, επικρατεί το μείγμα κλασικού και σύγχρονου στυλ με αυθεντικές λεπτομέρειες από ξύλο, φύλλα χρυσού, ψηλά ταβάνια και ξύλινα δάπεδα.

Στους εξωτερικούς του χώρους συμπεριλαμβάνονται δύο πάρκινγκ, ιδιωτική πρόσβαση σε παραλία, ταράτσα και μια μεγάλη έκταση γεμάτη πράσινο, κήπους, φοίνικες και μονοπάτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα