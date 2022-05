Κοινωνία

Αδερφή Θύμιου: Φοβάμαι μην τον έχουν σκοτώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Κρήτη περιμένει τον αγνοούμενο Θύμιο η μεγάλη του αδερφή, στέλνοντάς του μήνυμα ότι, είναι στο πλευρό του.

Αγνοούμενος παραμένει ο Θύμιος Μπουγάς, από τις 4 Μαΐου, παρά τις έρευνες και τις αναφορές για εμφάνισή του στην Αττική.

Ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα bullying στον Πύργο, όπου ζούσε, είναι ένα από τα 13 παιδιά, με τη μεγαλύτερη αδερφή του να ζει στην Ιεράπετρα, της Κρήτης. Η Θεοδώρα Μπουγά μίλησε στην εκπομπή «Τούνελ» για τον αδερφό της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή του.

«Γιατί, ένα μεγάλο γιατί… Εκείνη τη στιγμή, όταν είδα το βίντεο που δείξατε, ένιωσα τόσο οργισμένη, που έβγαλα μία φωνή και ευχήθηκα να τους ανταποδοθεί στο μέλλον αυτή τους η πράξη», ανέφερε συναισθηματικά φορτισμένη, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

«Εγώ είμαι εδώ και τον περιμένω με όλη μου την αγάπη και η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Τον θέλω στη ζωή μου τον αδελφό μου. Δε θέλω να μάθω το χειρότερο εξαιτίας αυτών των παιδιών, που πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί θα το ξανακάνουν».

Η Θεοδώρα μίλησε και για τις φήμες που θέλουν τον αγνοούμενο να ζει σαν άστεγος στον Πειραιά.

«Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι ψάχνει ένα τρόπο για να έρθει να με βρει, εδώ στην Κρήτη. Μπορεί να τρόμαξε με το περιστατικό και να είναι κάπου και να κρύβεται. Ακούω πάρα πολλά, αλλά φοβάμαι για τον αδελφό μου, φοβάμαι πάρα πολύ. Ή τον έχουν φάει ή έχει απελπιστεί τόσο πολύ από αυτά που έχουν συμβεί και έχει δώσει τέλος στη ζωή του».

«Δεν ντρέπομαι για τον Θύμιο…»

«Για αρκετό διάστημα έμενε στο σπίτι της αδελφής μας, αλλά επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα παιδιά, γιατί όταν ο Θύμιος έβγαζε τη μάσκα, εκείνα φοβόντουσαν, αναγκάστηκε να τον βάλει σ’ ένα λυόμενο, αλλά αργότερα το χρειάστηκε κι έτσι αναγκάστηκε να φύγει. Τότε έπαιρνε κάποιο επίδομα από το κράτος. Τον είχα ρωτήσει εάν ήθελε κάποια βοήθεια, αλλά αρνήθηκε και με ρώτησε εάν χρειαζόμουν εγώ κάτι από εκείνον. Έκατσε δεκαπέντε μέρες μαζί μου στην Κρήτη μετά το ατύχημα. Του είχα προτείνει να μείνει εδώ, αλλά ήθελε να γυρίσει πίσω στον Πύργο γιατί εκεί είχε τη ζωή του, όπως έλεγε. Ντρεπόταν να βγει έξω τη μέρα. Εγώ όμως δεν ντράπηκα για τον αδελφό μου, τον έπαιρνα με το ζόρι και βγαίναμε. Ήμουν ευτυχισμένη επειδή ήταν στη ζωή», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη, ενώ εξέφρασε και την αγωνία της, καθώς δεδομένης της κατάστασης της υγείας του, χρειάζεται φροντίδα και ιατρική περιποίηση.

«Έχει ανάγκη από φροντίδα λόγω της κατάστασής του. Όσον αφορά στη σίτισή του, υπήρχε επίσης μία διαδικασία που έπρεπε να ακολουθεί. Μία φορά το μήνα χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο για να αλλάζει το σωληνάκι με το οποίο τρέφεται. Πρέπει να πάει σε κάποιον γιατρό για να το αντικαταστήσει, αλλιώς μπορεί να πάθει μόλυνση», κατέληξε.

Πηγή: anikolouli.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου – Πατέρας στον ΑΝΤ1: Πήρα το παιδί γιατί η μάνα του δεν το πήγαινε στο γιατρό (βίντεο)

Τραγανά καλαμαράκια τηγανητά από τον Πέτρο Συρίγο

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε