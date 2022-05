Κοινωνία

Γλυφάδα: Κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/5) στη Γλυφάδα, όταν σημειώθηκε καταδίωξη με πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μαρίνα Γλυφάδας λιμενικοί αντιλήφθηκαν ότι ομάδα ατόμων έκλεβε καταλύτες από αυτοκίνητα.

Όταν τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, τότε οι ύποπτοι επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν. Οι λιμενικοί τους καταδίωξαν, τους έκαναν ξανά σήμα να σταματήσουν, ωστόσο, οι ύποπτοι ανέπτυξαν ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα για να εξαφανιστούν.

Οι λιμενικοί κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έριξαν βολές ακινητοποίησης στα λάστιχα του ΙΧ.

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

