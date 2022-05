Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Λούκα Μόντριτς ανανεώνει

Σε ανανέωση του συμβολαίου του προχωρά ο Κροάτης παίκτης της Ρεάλ, παραμένοντας στη Μαδρίτη.

Ο Λούκα Μόντριτς παραμένει ο ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας πως παρά τα 36 του, παραμένει ένας απ’ τους κορυφαίους κεντρικούς μέσους στον κόσμο, όντας ένας από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία έως την κατάκτηση του φετινού Champions League. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης, στην απόφαση να επεκτείνουν κατά ένα χρόνο το συμβόλαιο του Κροάτη σταρ, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca», η διοίκηση των «μερένχες» θέλει να του δώσει την ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του στο «Μπερναμπέου» και θα του ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το καλοκαίρι του 2023 στη «βασίλισσα», έχοντας συμπληρώσει πλέον 11 χρόνια στο δυναμικό της. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Κροάτης άσος θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επίσης η εφημερίδα θ' ανανεώσει για ακόμα έναν χρόνο χωρίς μείωση ή αύξηση των απολαβών του και θα παραμείνει στο Μπερναμπέου μέχρι το 2023. Ο έμπειρος μέσος έφτασε στη Μαδρίτη το 2012 από την Τότεναμ και έκτοτε έχει καταγράψει με τη φανέλα της Ρεάλ 436 συμμετοχές, με απολογισμό 31 γκολ και 73 ασίστ.

