Formula 1 – Μικ Σουμάχερ: Τρομακτικό ατύχημα για τον οδηγό (εικόνες)

Ο Μικ Σουμάχερ έπαθε κι άλλο ατύχημα, στο Grand Prix του Μονακό, αυτήν τη φορά.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Μικ Σουμάχερ κατάφερε να κάνει τους θεατές της Formula 1, να χάσουν την ανάσα τους.

Ο οδηγός που συμμετείχε στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, έχασε τον οχήματός του και προσέκρουσε δύο φορές στις μπαριέρες.

QUE BATIDA FEIA! Mick Schumacher, da #Haas, perdeu o controle de seu carro e bateu feio no GP de Monaco de #Formula1! Felizmente, nao aconteceu nada com o piloto. #F1naBand #EsporteNaBand #MonacoGP pic.twitter.com/MuhWNb4aHo — Esporte Na Band (@esportenaband) May 29, 2022

Το αυτοκίνητο του Γερμανού έσπασε στα δύο, με τον ίδιο να βγαίνει όρθιος, καθησυχάζοντας ότι, είναι καλά στην υγεία του.

?? SAFETY CAR ??



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Οι διοργανωτές έβγαλαν δυο κίτρινες σημαίες, απομάκρυναν γρήγορα το μονοθέσιο, αλλά στο 30ο γύρο έβγαλαν κόκκινη σημαία, αφού δεν γινόταν να καθαριστεί εύκολα το σημείο και να διορθωθεί η ζημιά στις μπαριέρες, στέλνοντας τους πιλότους στα πιτς.

