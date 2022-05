Οικονομία

Σαντορίνη: Υποδοχή της σαουδαραβικής επιχειρηματικής αποστολής

Ξεκίνησε από το κυκλαδίτικο νησί η τριήμερη επίσκεψη με επικεφαλής τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Από τη Σαντορίνη ξεκίνησε η πρώτη ημέρα της τριήμερης επίσκεψης της πολυπληθούς σαουδαραβικής επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, 8 υφυπουργούς και αξιωματούχους υπουργείων, κατόπιν επιθυμίας τους να επισκεφθούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ελλάδας για τη μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας. Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη, τουριστικού ενδιαφέροντος επίσκεψη, είχε οργανωθεί και από τη σαουδαραβική πλευρά στην ιστορική πόλη της Αλ Ούλα, στο πλαίσιο της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, τον περασμένο Μάρτιο.

Η πολυπληθής σαουδαραβική αποστολή έφθασε με ειδικές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης λίγα λεπτά μετά τις 12:30, όπου τους υποδέχθηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης και Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής και ο δήμαρχος του νησιού Αντώνης Σιγάλας.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης της σαουδαραβικής αποστολής στην Ελλάδα περιλάμβανε ξενάγηση στη Σαντορίνη. Πρώτος σταθμός ήταν το πανέμορφο και το ψηλότερο χωριό του νησιού Πύργος, όπου τα μέλη της αποστολής απόλαυσαν την καταπληκτική θέα της Καλντέρα, της Οίας, της Θήρας, της Νέας και της Παλιάς Καμένης και της Θηρασιάς με φόντο το γαλανό Αιγαίο.

Επόμενος σταθμός ήταν ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου. Εκεί πραγματοποιήθηκε περιήγηση σε μικρές ομάδες από τουριστικούς οδηγούς, οι οποίοι εξήγησαν στους αξιωματούχους κάθε πτυχή του αρχαίου οικισμού που έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Κατόπιν, το κλιμάκιο των υπουργών και υψηλών αξιωματούχων επισκέφτηκε τα Φηρά και περιηγήθηκαν στην Καλντέρα. Τελευταίος σταθμός ήταν το Αμμούδι, όπου η αποστολή δείπνησε ακριβώς πριν από τη δύση του ηλίου, απολαμβάνοντας το μοναδικό και φημισμένο σε όλο τον κόσμο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, οι υφυπουργοί και οι περίπου 70 Σαουδάραβες επιχειρηματίες δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «μαγεμένοι» από τη Σαντορίνη.

Της αποστολής ηγείται ο υπουργός Επενδύσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Khalid Al Faleh, ο οποίος θα συνοδεύεται από 8 υφυπουργούς της κυβέρνησης και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από τα υπουργεία Επενδύσεων, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοινωνικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, Επικοινωνιών, Προσκυνημάτων και Ισλαμικών Υποθέσεων. Την κυβερνητική αποστολή πλαισιώνουν εκπρόσωποι από 59 σαουδαραβικές εταιρίες από τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις κατασκευές, την υγεία, τον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Γεωργιάδης: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία μπορούν να κάνουν απεριόριστα στο μέλλον

Το μήνυμα πως τα πράγματα που η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία μπορούν να κάνουν από κοινού στο μέλλον είναι απεριόριστα, έστειλε από τη Σαντορίνη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη της σαουδαραβικής επιχειρηματικής αποστολής, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία.

Αναφερόμενος στους τομείς συνεργασίας, εστίασε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό, τη γεωργία, την περιβαλλοντική πολιτική, την ψηφιοποίηση, ναυτιλία. Σημείωσε πως μερικές επενδύσεις έχουν ήδη αρχίσει από την επίσκεψη της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, της οποίας ηγήθηκε ο ίδιος τον Μάρτιο και προσέθεσε πως μερικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους στην Αθήνα και άλλες θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επανοικοδόμησης της διμερούς σχέσης.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του υφυπουργού Εξωτερικών να φιλοξενήσουν την σαουδαραβική επιχειρηματική αποστολή στη Σαντορίνη.

Φραγκογιάννης: Οι χώρες μας έχουν μεγάλα σχέδια και όραμα

Κεφαλαιοποιούμε τους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας με μεγαλύτερη συνεργασία, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης.

Σε δήλωσή του από τη Σαντορίνη, ο Κώστας Φραγκογιάννης ανέφερε πως «προσβλέπουμε να υλοποιήσουμε τα μεγάλα σχέδια και το όραμα που έχουν οι δύο χώρες»

Σημείωσε πως η σαουδαραβική επιχειρηματική αποστολή απαρτίζεται από 70 επιχειρήσεις από σημαντικούς τομείς και αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία της σαουδαραβικής αποστολής στη Σαντορίνη, είπε πως η ιδέα ήταν η ανταπόδοση της αντίστοιχης φιλοξενίας της ελληνικής αποστολής στην Αλ Ούλα τον Μάρτιο.

Τη Δευτέρα το Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Τη δεύτερη ημέρα, Δευτέρα 30 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Intercontinental ολοήμερο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η Enterprise Greece, στη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν οι προοπτικές συνεργασίας στους εξής βασικούς τομείς: α) Τουρισμό, β) Ενέργεια/ Κατασκευές / Υποδομές, γ) Καινοτομία και δ) Αγροτοδιατροφή. Στο Φόρουμ θα συμμετέχουν με παρεμβάσεις αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και επιχειρηματίες και των δύο πλευρών. Από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από 100 και πλέον εταιρίες.

Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ξενοδοχείου διμερείς συναντήσεις όλων των υπουργών και υφυπουργών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Φόρουμ θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση B2B συναντήσεων.

Την Τρίτη η 5η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας

Την τρίτη ημέρα της επίσκεψης, Τρίτη 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η 5η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κ. Φραγκογιάννη και του Σαουδάραβα υπουργού Επενδύσεων Khalid Al Faleh. Η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από τους δύο υπουργούς καθώς και Συμφωνίας που άπτεται της υλοποίησης οπτικού καλωδίου μεταφοράς δεδομένων EMC.

Την ίδια ημέρα μέλη της Σαουδαραβικής αποστολής θα επισκεφθούν, με μέριμνα του Enterprise Greece, σημεία ενδιαφέροντος για ενδεχόμενες επενδυτικές και εμπορικές προοπτικές, ενώ θα συνεχισθούν οι επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της επιχειρηματικής αποστολής από τη Σαουδική Αραβία, ο κ. Φραγκογιάννης θα συναντηθεί με μέλη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση των διμερών επιχειρηματικών επαφών και τη διεύρυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Συμπρόεδροι του ελληνικού σκέλους του Συμβουλίου αναλαμβάνουν ο πρόεδρος της Temes Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Electronics S.A. Δημήτρης Λακασάς. Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, πρόεδρος αναλαμβάνει η επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής της Olayan Financing Company, Lubna Olayan.

