Κοινωνία

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αμαλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που «καρφώθηκε» σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 6, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος των Στύλων του Ολυμπίου Διός.

Αυτοκίνητο που κινούνταν στο καθοδικό ρεύμα της Συγγρού, προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Αστυνομικές δυνάμεις διέκοψαν την κυκλοφορία για να απεγκλωβίσουν τους 3 επιβάτες του οχήματος που είχαν τραυματιστεί, με τον έναν εξ αυτών να είναι σοβαρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Περσικός κόλπος – πατέρας ναυτικού: Τα παιδιά μας είναι καλά στην υγεία τους

Νεπάλ: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αγνοούνταν

Καιρός: Βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας τη Δευτέρα