Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η ΔΕΗ κατάθεσε αίτημα για πιλοτική δίκη

Στον Άρειο Πάγο πηγαίνει η ΔΕΗ το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής, με σκοπό να ξεκαθαριστεί το τοπίο.

Αίτημα για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης για την ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμολογίων ρεύματος κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΗ, με στόχο να ξεκαθαρίσει το δυνατόν συντομότερο το τοπίο αναφορικά με το ζήτημα.

Η πιλοτική δίκη εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα που αφορά μεγάλη μερίδα πολιτών, προκειμένου το επίμαχο ζήτημα να κρίνεται σε κορυφαίο επίπεδο νωρίτερα και να μην παρατείνεται η εκκρεμότητα και κατά συνέπεια η αβεβαιότητα αλλά και τα έξοδα των διαδίκων.

Αφορμή για το αίτημα της ΔΕΗ στάθηκε η συλλογική αγωγή που έχουν καταθέσει καταναλωτικές οργανώσεις - ΙΝΚΑ και ΕΚΠΟΙΖΩ - ζητώντας να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος εφαρμογής της ρήτρας.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ρήτρας μεταφέρεται στα τιμολόγια η αύξηση του κόστους παραγωγής ρεύματος το οποίο λόγω της ενεργειακής κρίσης έχει εκτοξευθεί.

Η συζήτηση στον 'Αρειο Πάγο επί του αιτήματος να διεξαχθεί πιλοτική δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 14 Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ότι οι δίκες που έχουν προσδιοριστεί στο μεταξύ για την ρήτρα αναπροσαρμογής ύστερα από αιτήσεις καταναλωτών, πιθανότατα θα αναβληθούν.

