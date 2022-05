Πολιτική

Οικονόμου για Τσαβούσογλου: ανιστόρητες οι δηλώσεις του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη και στις υβριδικές απειλές της Τουρκίας προς τη χώρα μας αλλά και στα μέτρα για την ακρίβεια.

"Μαζί με τις αποφάσεις που ενισχύουν την αυτονομία της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ο πρωθυπουργός έχει πει να δούμε κι άλλα μέτρα στήριξης των πολιτών" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου μιλώντας το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό Real.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να έχουμε αρραγές το εσωτερικό μέτωπο και επισήμανε ότι η κυβέρνηση πιέζει την ΕΕ για πρωτοβουλίες χρηματοδοτικού περιεχομένου, έχοντας στο πλευρό της κι άλλες χώρες του νότου. "Να δείξουμε συμπαράσταση στην Ουκρανία, αλλά και η ΕΕ να στηρίξει τα κράτη στην κατεύθυνση αυτή" είπε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να συγκεράσει συμφέροντα 27 κρατών.

Παράλληλα σημείωσε ότι περίμενε πιο καθαρά μηνύματα από την ΕΕ για την στήριξη πολιτών, ανάλογα με αυτά που ελήφθησαν στην πανδημία. "Περιμέναμε πιο γρήγορες κινήσεις, πρέπει να πάρουν το μήνυμα οι Βρυξέλλες" είπε.

Αναφέρθηκε στα μέτρα που ελήφθησαν για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και προσέθεσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ επισήμανε ότι σήμερα μπαίνει ο πρώτος αυξημένος κατώτατος μισθός.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επέκταση στήριξης για την ακρίβεια στην βενζίνη είπε ότι θα γίνει ότι είναι δυνατόν να γίνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πίσω στις δεσμεύσεις της για μείωση φόρων.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ο κ. Οικονόμου είπε ότι υπάρχει κλιμακούμενη προκλητικότητα από τους Τούρκους, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες και ανιστόρητες τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ. "Αντιμετωπίζουμε άμεσα αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις σε όλα τα επίπεδα, στους συμμάχους και στις διμερείς σχέσεις. Είναι ανιστόρητες αυτές οι δηλώσεις και δεν εδράζονται πουθενά. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στην κυριαρχία μας και την προστασία της. Όλα αυτά αντανακλούν τα πολλαπλά εσωτερικά προβλήματα του Ερντογάν, την νευρικότητα και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει εξαιτίας των αλλεπάλληλων επιτυχιών του πρωθυπουργού στη διεθνή σκηνή" είπε ο κ. Οικονόμου.

Τέλος ανέφερε ότι "υβριδικές απειλές" μπορεί να είναι απειλές όπως στον Έβρο το 2020, ή στην κυβερνοασφάλεια, και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε επιτυχώς τέτοιες απειλές, που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. "Κάθε χώρα που αντιλαμβάνεται το διεθνές περιβάλλον οφείλει να παίρνει τα μέτρα της να τις αντιμετωπίσει. Στο παρελθόν διαχειριστήκαμε επιτυχώς τέτοιες απειλές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας όπως στο χώρο της κυβερνοασφάλειας" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ελληνική Λύση: Σταματήστε την εξωτερική πολιτική δι’επιστολών

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει:Σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου απείλησε την Ελλάδα λέγοντας ότι «αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους».

Η Ελληνική Λύση και προσωπικά ο πρόεδρος της Κυριάκος Βελόπουλος ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει την εξωτερική πολιτική «δι’ επιστολών και διαβημάτων».

Η ΝΔ και προσωπικά ο πρωθυπουργός οφείλουν άμεσα να απαιτήσουν την επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, ενημερώνοντας παράλληλα εταίρους, συμμάχους και όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα να καταγγελθεί η παραβίαση της συνθήκης της Λωζάνης από την Τουρκία, για το αυτοδιοίκητο της Ίμβρου και της Τενέδου, επίσης να αμφισβητηθεί η τουρκική κυριαρχία και να διεκδικηθούν από μέρους μας νησιά και νησίδες που δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω συνθήκη.

Ήλθε επιτέλους η ώρα η Ελλάδα να περάσει στην αντεπίθεση, αλλάζοντας το δόγμα δεκαετιών του «δεν διεκδικούμε τίποτα» σε… «διεκδικούμε τα πάντα και ότι μας ανήκει».

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες τότε είναι ή ανίκανη και επικίνδυνη, ή επιβεβαιώνονται «κακόβουλοι ισχυρισμοί» πολλών που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τεχνητή και επικοινωνιακή ένταση για συσπείρωση του κομματικού ακροατηρίου των κυβερνήσεων και στις δύο πλευρές λόγω προεκλογικής περιόδου.

