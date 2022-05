Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Μελισσινός

Τι αναφέρει η ανακοίνωση για μια από τις πιο γνωστές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Γιώργου Μελισσινού, ραδιοφωνικού παραγωγού.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός RockFM. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μελισσινός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σε ηλικία 67 ετών.

Πολίτης του κόσμου, που τον έζησε στις πιο ροκ στιγμές του, ο Γιώργος ακόμα και στο βιογραφικό του ήταν υπέροχος. Έγραφε στο προφίλ του στη σελίδα του Rock FM: Ο Γιώργος Μελισσινός άρχισε να παίζει κιθάρα, κλασικά με ένα σκουπόξυλο, σε ηλικία μόλις επτά χρονών και μέχρι τα έντεκά του κατάφερε να παίζει κανονικά. Συμμετείχε σε αμέτρητα συγκροτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να πάρει ένα Grammy ή έστω ένα MTV Award – το θέμα είναι ότι πέρασε τέλεια. Τώρα, μόνος τις νύχτες σε ένα υπόγειο στο Χαλάνδρι, συνεχίζει να παίζει κιθάρα και ολόκληρες ορχήστρες (να’ναι καλά το iMac και τα plug-ins).

Ραδιόφωνο έκανε για πρώτη φορά σε μια ταράτσα στην Ηλιούπολη, γύρω στα δεκατρία του μαζί με έναν συνομήλικο. Αργότερα, για χρόνια έκανε εκπομπές σε διάφορους σταθμούς σε Φλωρεντία, Μιλάνο, Μόντε Κάρλο, Λονδίνο και σποραδικά σε κολεγιακούς σταθμούς σε Νέα Υόρκη, Χιούστον, Σαν Φρανσίσκο. Όταν δεν έκανε εκπομπές στον 969 Rock FM, σκηνοθετούσε ή συμμετείχε στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, ταινιών video art, διαφημιστικών σποτ και video clip. Έγραφε σενάρια και κατά καιρούς έγραφε σε περιοδικά και εφημερίδες. Είχε υπάρξει διευθυντής σε γνωστά περιοδικά. Σπούδασε αρχιτεκτονική και σκηνοθεσία σε Φλωρεντία, Παρίσι, Λονδίνο.

Έζησε και δούλεψε σε ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αργεντινή, Νοτιοανατολική Ασία.

