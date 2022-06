Πολιτισμός

Τιτσιάνο: O “άνδρας με τον μαύρο μπερέ” βρέθηκε μετά από δύο δεκαετίες

Το έργο του 16ου αιώνα χάθηκε πριν από 20 χρόνια. Ποιοι έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" των Αρχών για την κλοπή.

Η ιταλική αστυνομική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την πολιτιστική κληρονομιά ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα πορτρέτο του αναγεννησιακού ζωγράφου Τιτσιάνο που είχε χαθεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Το έργο του 16ου αιώνα, με τίτλο «Πορτρέτο ενός άνδρα με μαύρο μπερέ» (Ritratto di gentiluomo con berretto nero) χάθηκε για πρώτη φορά πριν από δύο δεκαετίες από άγνωστη τοποθεσία. Μετά την εξαφάνισή του το 2004, οι αρχές πίστεψαν ότι είχε μεταφερθεί στην Ελβετία παράνομα.

Τώρα ανακαλύφθηκε από τμήμα της μονάδας πολιτιστικής κληρονομιάς του Τορίνο της ιταλικής κρατικής αστυνομίας.

Ο ζωγράφος της Αναγέννησης δραστηριοποιήθηκε κατά τον 16ο αιώνα ως μέλος της ενετικής σχολής. Απέκτησε φήμη για την απόδοση αριστοκρατικών και μυθικών θεμάτων σε δραματικό στυλ και υπηρέτησε ως αυλικός ζωγράφος σε Ιταλούς ευγενείς και μέλη της δυναστείας των Αψβούργων της Αυστρίας πριν από το θάνατό του το 1576.

