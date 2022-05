Κόσμος

Μενέντεζ: “Όχι” στην πώληση νέων όπλων στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την προκλητική στάση της Άγκυρας, τον νέο στρατιωτικό εξοπλισμό που περιμένει η Τουρκία από τις ΗΠΑ και το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

Αντίθετος στην πώληση νέου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο γερουσιαστής υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η εν λόγω επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει για τις πωλήσεις όπλων και το βλέπω πολύ δύσκολο να συμφωνήσω σε μια τέτοια εξέλιξη».

Στη συνέχεια, ο γερουσιαστής Μενέντεζ χαρακτήρισε απαράδεκτη την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, περιλαμβάνει υπερπτήσεις και παραβιάσεις τόσο του ελληνικού εναέριου χώρου όσο και των χωρικών υδάτων. Εκτίμησε ακόμη ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προέρχεται από την Τουρκία, η οποία έχει υιοθετήσει μια προκλητική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός γερουσιαστής υποστήριξε, υπό αυτό το πρίσμα, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα έχει συνέπειες.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο έχει αρθεί μερικώς. Ο γερουσιαστής Μενέντεζ έκανε λόγο για μια αναχρονιστική πραγματικότητα, λέγοντας ότι οι συνθήκες είναι ώριμες ώστε να επέλθει η πλήρη άρση του εμπάργκο, η οποία θα επιτρέψει στην Κύπρο να εκσυγχρονίσει την άμυνα της και να ενσωματωθεί περαιτέρω αμυντικά με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Το απορρυπαντικό που έφαγε από λάθος η γυναίκα, νομίζοντας πως ειναι γλυκό! (εικόνες)

Περσικός Κόλπος - Κατάσχεση τάνκερ: Το Ιράν ζητά συνεννόηση απευθείας με την Ελλάδα

Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε