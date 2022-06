Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τέλος η μάσκα από σήμερα

Αλλάζουν τα δεδομένα για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, με βασικότερη την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μάσκας.

Καταργείται από σήμερα 1η Ιουνίου το διοικητικό πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας, δηλαδή η υποχρεωτικότητα της χρήσης της σε εξωτερικούς, αλλά και σε πολλούς εσωτερικούς χώρους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταργείται και η σύσταση για χρήση της όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους πολίτες και ιδίως σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την ύφεση της πανδημίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, από σήμερα 1/6/2022 έως και 15/09/2022 αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα αεροπλάνα και οι υπεραστικές συγκοινωνίες που υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως είναι τα τρένα και τα ΚΤΕΛ.

Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας αφορά και στους εργαζομένους σε όλους αυτούς τους χώρους. Η υποχρεωτικότητα παραμένει στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε συναφείς δομές, καθώς επίσης και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αστικού τύπου, όπως τα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός, το μετρό, το τρόλεϊ και το τραμ.

«Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, ωστόσο παραμένει η προτροπή και η σύσταση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα σε όλους αυτούς τους χώρους και ιδίως από τον πληθυσμό ο οποίος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες», είχε δηλώσει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης την ημέρα που ανακοίνωσε την άρση υποχρεωτικότητας χρήσης της μάσκας λόγω της πανδημίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και μέλη της επιτροπής τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η μάσκα είναι μια καλή πρακτική για τον χώρο των νοσοκομείων, η οποία θα μπορούσε να διατηρηθεί για καιρό. Όπως επίσης έχουν πει κατά καιρούς, ο κάθε πολίτης μπορεί να κρίνει πλέον εάν οι συνθήκες συνωστισμού στον εξωτερικό ή στον εσωτερικό χώρο όπου βρίσκεται, είναι ικανές για τη μετάδοση του κορονοϊού και συνεπώς χρειάζεται να φοράει τη μάσκα του.

Ανοιχτό παραμένει ακόμα το ζήτημα της χρήσης μάσκας στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η Επιτροπή αναμένεται άμεσα να συζητήσει το πρωτόκολλο των πλοίων. «Εδώ πέρα υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, όπως ξέρετε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το θέμα των αεροπλάνων, όπου πλέον στα αεροπλάνα επειδή υπάρχουν και τα συγκεκριμένα φίλτρα δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα. Κι εδώ αν θέλετε δημιουργείται μία αντινομία, να κατεβαίνει κάποιος με το αεροπλάνο να μπαίνει στο πλοίο, που το πλοίο έχει και εξωτερικούς χώρους και να χρειάζεται να βάλει μάσκα. Οπότε αυτό το πρωτόκολλο των πλοίων θα το εξετάσει η Επιτροπή αυτή την εβδομάδα» είχε τονίσει ο Θάνος Πλεύρης σε προχθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη.

Όπου έχουμε αριθμημένες θέσεις, οπότε μπορούμε να ελέγξουμε την ποσότητα του κόσμου που θα μπει, υπάρχει δυνατότητα να μείνουμε στη σύσταση, είχε πει ο υπουργός, προσθέτοντας: Αντιθέτως, στα αστικού τύπου μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις και μπορεί να υπάρχει παραπάνω κόσμος, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

