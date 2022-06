Πολιτική

“Καταιγίς”: Εντυπωσιακή άσκηση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διακλαδική άσκηση εξελίχθηκε επί 6 ημέρες με συμμετοχή δυνάμεων από πολλά Σώματα, που έφεραν εις πέρας εξαιρετικά δύσκολες επιχειρήσεις.

Η διακλαδική εθνική άσκηση «Καταιγίς - 22» διεξήχθη στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου από τις 22 έως τις 27 Μαΐου. Όπως ανακοινώθηκε, την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησε εν πλω επί του πλοίου γενικής υποστήριξης «Προμηθέας», ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Σκοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων και η μεγιστοποίηση της διακλαδικής συνεργασίας και συνέργειας, μέσω της εκτέλεσης ρεαλιστικών σεναρίων αυξημένης δυσκολίας που αφορούν στο σύνολο των μορφών πολέμου και περιελάμβαναν Ειδικές Επιχειρήσεις, Ναρκοπόλεμο, Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο, Αεροπορικές Επιχειρήσεις, καθώς και αντικείμενα συνεργασίας με μονάδες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην άσκηση - τύπου LIVEX (Live Exercise) - συμμετείχαν μονάδες της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής υπό τον συντονισμό του Αρχηγείου Στόλου.

Αναλυτικά, από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου οι Λόχος Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, Λόχος Πεζοναυτών, Τμήμα Ειδικού Τάγματος Εθνοφυλακής και ο Λόχος Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών.

Από τον Στρατό Ξηράς, συμμετείχαν Επιθετικά ελικόπτερα AH-64 και UH-1H, Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους Sperwer, Λόχος της Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και Μονάδες και Τμήματα της ΑΣΔΕΝ.

Από το Πολεμικό Ναυτικό, συμμετείχαν φρεγάτες, πλοία γενικής υποστήριξης, ταχεία περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, αρματαγωγά, πλοία ταχείας μεταφοράς, κανονιοφόροι, υποβρύχια, Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων, ελικόπτερα, ναρκοθηρευτικά και Πλοία Διοικητικής Μερίμνης.

Από την Πολεμική Αεροπορία, συνέντειναν μαχητικά αεροσκάφη F-16, Μimage 2000/5 και F-4 τα οποία πραγματοποίησαν 94 εξόδους, μεταγωγικά αεροσκάφη C-130, αερομεταφερόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου EMB-145Η.

Από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, συμμετείχαν πλοία ανοικτής θαλάσσης και μονάδα υποβρυχίων αποστολών.

Παράλληλα, με την άσκηση «Καταιγίς - 22», εκτελέστηκαν η διακλαδική άσκηση Ενεργητικής και Παθητικής Αεράμυνας Μεσαίας Κλίμακας «Πολύφημος - 22» που αφορά στην αντιμετώπιση εναέριας και δορυφορικής απειλής, η διακλαδική άσκηση «Καθαιρέτης - 22» που αφορά στις διαδικασίες Τακτικού Ελέγχου Αντιαεροπορικών Μέσων στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Συστήματος Αεράμυνας και η αεροπορική άκκηση Μεσαίας Κλίμακας «Ανταίος ΙΙΙ» που αφορά στην Διαχείριση Κρίσεων και στην αποτελεσματική αντίδραση σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις με παράλληλη εξέταση σεναρίων εξέλιξης των επιχειρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 198 σημεία

Καιρός: βοριάδες, ζέστη και μπόρες την Τετάρτη