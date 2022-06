Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: βυτιοφόρο διαμέλισε ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό δυστύχημα με θύμα την άτυχη γυναίκα. Πως συνέβη η τραγωδία.

Τραγικό τέλος είχε ηλικιωμένη η οποία διαμελίστηκε από βυτιόφορο, στην Νέα Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη.

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε το δρόμο το βυτιοφόρο λυμμάτων - και όχι απορριμματοφόρο, για το οποίο έκαναν λόγο οι πρώτες πληροφορίες -έκανε όπισθεν και πέρασε από πάνω της.

Το όχημα έκανε όπισθεν, λόγω του ότι ήταν κλειστός ο δρόμος προς εκκλησία της περιοχής, όπου βρισκόταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα.

Τα τραύματά της ήταν τόσο βαριά, που οι μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής, δεν κατάφεραν να την αναγνωρίσουν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 198 σημεία

Μεξικό - κυκλώνας “Άγκαθα”: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (βίντεο)