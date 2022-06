Κοινωνία

Γυναικοκτονία Τζεβριέ: Ξεκινά η δίκη του 30χρονου

Αναβιώνει η γυναικοκτονία της 29χρονης από τον σύζυγό της, στην Ορεστιάδα. Η οργή της οικογένειας.

Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου, ξεκινά η δίκη του Καδήρ Ιναν Ραμαζάν Ογλού που χτύπησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του, Τζεβριέ.

Οι σκηνές του άγριου τσακωμού που κατέληξε σε δολοφονία θα περιγράφουν ξανά στο Μικτό Ορκωτό της Ορεστιάδας, με τον 30χρονο να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η πολιτική αγωγή θα καλέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης της κατηγορίας δυο γιατρούς που εξέτασαν την Τζεβριέ, αλλά δεν είχαν κληθεί στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης.

«Η ανάκριση για την υπόθεση κράτησε λίγο και κατά την πολιτική αγωγή δεν προσέφερε όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις που επιθυμούσαμε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το αποδεικτικό υλικό με μάρτυρες κατηγορίες που δεν κλήθηκαν στην κύρια ανάκριση. Για αυτό καλούμε να καταθέσει ο γιατρός που την χειρούργησε αλλά και ο γιατρός που συνέταξε την ιατροδικαστική έκθεση» δηλώνει η δικηγόρος της οικογένειας της Τζεβριέ, Ανθούλα Ανάσογλου.

Όλα έγιναν το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου του 2021, σε έναν άγριο καυγά που ο κατηγορούμενος χτύπησε θανάσιμα την 29χρονη, προκαλώντας την ρήξη ύπατος.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου κατέληξε στις 9/12/2021 και ώρα 20:50. Υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά δεν κατέστησαν ικανές να ανατρέψουν το θάνατο της. Μάλιστα είχε διαγνωστεί κατά την νοσηλεία της και θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το σχετικό βούλευμα, ως αιτία θανάτου καταγράφτηκε η τραυματική ρήξη ήπατος, η μεθαιμορραγική καταπληξία και η οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, ο ίδιος συμπεριφέρθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα. Μάλιστα καθ’ ομολογίαν του «βγήκε στην αυλή και έκανε καφέ για να συνέλθει».

Άργησαν πολύ να ενημερώσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει την 29χρονη, γεγονός που έθιξε και η οικογένειας της. Συγκεκριμένα ο πατέρας της, με κραυγές απόγνωσης αναρωτιόταν «γιατί δεν κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο, γιατί την άφησε να πεθάνει;».

Ο 30χρονος και η 29χρονη ήταν για 11 χρόνια μαζί. Από τότε που παντρεύτηκαν η 29χρονη δεν είχε επαφές με την οικογένεια της και την έβλεπαν ελάχιστες φορές.

«Ο κατηγορούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του έγγαμου βίου επιδείκνυε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στη σύζυγό του γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται εκ του περιεχομένου των ενόρκων καταθέσεων και αφενός του πατρός της 29χρονης», αναφέρεται στο βούλευμα που παραπέμπεται σε δίκη. Ωστόσο και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χτυπούσε την 29χρονη για ασήμαντους λόγους.

«Είχα χτυπήσει τη σύζυγό μου δυο τρεις φορές στο παρελθόν αλλά όχι πολύ… στο παρελθόν την είχα χτύπησε π.χ. δεν είχα καθαρά ρούχα, είχε αργήσει να έχει έτοιμο το φαγητό, το πολύ να της έδωσα ένα χαστούκι σε αυτές τις περιπτώσεις… Μαλώναμε περίπου δυο φορές την εβδομάδα» είχε πει στην απολογία του.

