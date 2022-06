Κοινωνία

Αυτοκτονία γυμναστή - Μπίκα: Τι απαντά για την εμπλοκή της στην υπόθεση

Τι απαντά η Γεωργία Μπίκα σε όσους την εμπλέκουν με την αυτοκτονία του 50χρονου γυμναστή στη Θεσσαλονίκη.

Η Γεωργία Μπίκα δίνει την απάντησή της στην τελευταία ανάρτηση που έκανε ο 50χρονος γυμναστής στα social media, λίγο πριν βάλει τέρμα στη ζωή του έχει μπει στο "μικροσκόπιο" των Αρχών καθώς σε αυτή κάνει αποκαλύψεις για κύκλωμα, όπως αναφέρει, που εμπλέκει αρκετά πρόσωπα ενώ το συνδέει και με την υπόθεση με τον καταγγελλόμενο βιασμό σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την Πρωτοχρονιά.

«Είμαι καθαρή, όποιος θέλει ας ψάξει.

«Είναι κρίμα να φύγει κάποιος έτσι! Έχω διαβάσει την είδηση όμως δεν γνωρίζω κάτι γι’ αυτό και ούτε έχει κάποια σχέση με εμένα η υπόθεση! Το τι μπορεί να γίνεται στο σπίτι του καθενός δεν τοι γνωρίζω ούτε με αφορά. Εγώ σας λέω από τη δική μου κρίση… Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που γράφονται γιατί δεν γνωρίζω προσωπικά τη μητέρα της… Όσον αφορά στη φίλη μου αν υπονοεί κάτι τέτοιο δεν μου έχει δώσει ποτέ κάποιο σημάδι!

Δεν είναι μαμά μου ούτε μου έχει δώσει κάποια τέτοια εντύπωση. Προσωπικά όμως δεν την ξέρω καλά, μόνο την κόρη της… Εάν έβλεπα ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο θα είχα απομακρυνθεί. Φυσικά και συνδέουν εμένα όμως όποιος θέλει μπορεί να ψάξει εάν θεωρεί ότι μπλέκομαι σε κάτι τέτοιο! Και είμαι καθαρή. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον ούτε και θα τον εκμεταλλευόμουν. Με όλο το σεβασμό, το ότι κατήγγειλα ένα περιστατικό και προσπαθούν να με μπλέξουν χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, είναι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν σε κάποιον που ζητάει βοήθεια!

Δεν είναι να πάρω κάτι πίσω γιατί εγώ γνωρίζω και μόνο, όλοι οι άλλοι θα πουν χωρίς να τους νοιάξει κάτι! Εγώ θέλω να ηρεμήσω να ζήσω τη ζωή μου και αυτή τη στιγμή 24 χρονών καλούμαι να διαχειρίζομαι όλα αυτά τα πρωτόγνωρα πράγματα χωρίς να φταίω! Και δεν ζήτησα τίποτα ποτέ ούτε ήξερα τις οικογένειες που ήταν στην υπόθεσή μου. Έπειτα τις έμαθα και αναζητούσα μια συγγνώμη! Δεν θέλω άλλο να εκτίθεται η ζωή μου και η ψυχολογία μου σε όλο αυτό, ας κάνουν τη δουλειά τους οι αρμόδιοι. Οτιδήποτε άλλο βγαίνει σε σάιτ και προσπαθεί το όνομά μου σίγουρα είναι για να με βγάλει λάθος!», δήλωσε στο Star και την εκπομπή "Αλήθειες με την Ζήνα" η Γεωργία Μπίκα.





