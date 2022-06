Κοινωνία

Φωτιά στου Ρέντη

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την φωτιά που ξέσπασε κοντά σε γήπεδα ποδοσφαίρου.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά κοντά σε γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το πρωί στην ύπαιθρο και καίει υλικά, κοντά σε γήπεδα στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αγίας 'Αννης στην περιοχή Ρέντη.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

