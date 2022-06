Πολιτική

Νίσυρος: Τουρκικό drone πάνω από την Κανδελιούσσα

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία με νέες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.



Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουνίου, στις 10:12, υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέταξε χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, συμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Η Τουρκία έχει βάλει την Κανδελιούσσα στο στόχαστρό της καθώς εντάσσεται στην τουρκική λίστα με τα ελληνικά νησιά για τα οποία ισχυρίζεται ότι η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με συνθήκες.

