Παναθηναϊκός – Λάρισα: Μια νίκη μακριά από τους τελικούς το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» δεν άφησαν περιθώρια αυτή τη φορά στους Θεσσαλούς ,και επικράτησαν πολύ πιο εύκολα απ’ ότι μαρτυρά το τελικό σκορ.

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάθεση για... θρίλερ, ήλεγξε τον αγώνα με τη Λάρισα από το πρώτο δεκάλεπτο και χωρίς άγχος έκοψε πρώτος το... νήμα του τερματισμού, ανακτώντας το προβάδισμα στη σειρά (2-1) των ημιτελικών στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών / Basket League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 94-82 στο ΟΑΚΑ, στο Game 3 και πλέον την Κυριακή (5/6) έχουν την ευκαιρία στην έδρα των Θεσσαλών να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος των νικητών, που τελείωσαν τον αγώνα με 7 μπλοκ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 25 πόντους, ενώ 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ πρόσθεσε στη στατιστική του ο Γιώργος Παπαγιάννης. Από τη Λάρισα προσπάθησε ο Ζώης Καράμπελας με 18 πόντους και ο Στέφαν Μούντι με 17.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 51-33, 77-53, 94-82

Με τον Παπαπέτρου να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των «πράσινων» επιθέσεων στην πρώτη περίοδο (13π. στο α' δεκ.), τον Παπαγιάννη να ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και την άμυνα σε λειτουργία από το πρώτο τζάμπολ, ο Παναθηναϊκός έβαλε γρήγορα τις βάσεις της νίκες, ξεφεύγοντας στο 7΄ με νταμπλ σκορ (24-12) και κλείνοντας το δεκάλεπτο σε απόσταση ασφαλείας (28-17). Με το δίδυμο του Παναθηναϊκού να συνεχίζει ακάθεκτο, το «τριφύλλι» εκτόξευσε τη διαφορά στο 16΄ στους 19 πόντους (43-24) και δεν κοίταξε πίσω...

Στην επανάληψη ανέλαβε δράση η «πράσινη» άμυνα, οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τα ριμπάουντ και η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έγραψε... ξεκούραστα το 2-1 στη σειρά, παρά τη χαλάρωση που έδειξε στον... επίλογο του αγώνα, επιτρέποντας στη Λάρισα να ρίξει τη διαφορά σε λογικά επίπεδα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Τσολάκος, Μαγκλογιάννης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίβα, Παπαγιάννης 16, Παπαπέτρου 25 (3), Γουάιτ 12, Νέντοβιτς 6, Μέικον 13 (1), Μποχωρίδης 4 (1), Κασελάκης 5 (1), Χουγκάζ, Έβανς 6, Μαντζούκας 3 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρουμπάλι 7, Καράμπελας 18 (3), Μπέρζινς 10 (2), Μάριτς 2, Μούντι 17 (4), Χάντσον 16 (2), Τσαϊρέλης 2, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Γκριν 5, Ζάρας 3 (1), Παπαντωνίου 2

