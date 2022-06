Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: Με Μαθηματικά συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Συνέχεια σήμερα στις Πανελλήνιες εξετάσεις για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Σε ποιο μάθημα διαγωνίζονται την Δευτέρα οι υποψήφιοι από τα ΓΕΛ.



Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ διαγωνίζονται ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, στα Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Την Τρίτη, 7 Ιουνίου, ακολουθούν πάλι οι εξεταζόμενοι των ΕΠΑΛ σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

