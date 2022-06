Life

Σακίρα και Πικέ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους

Η κοινή δήλωση του μέχρι πρότινος ζευγαριού για το χωρισμό τους.

Με κοινή τους δήλωση ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους η Σακίρα και ο Πικέ, μετά από δώδεκα χρόνια κοινού βίου.

Η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, λόγω του χωρισμού τους και το μεσημέρι του Σαββάτου τον επιβεβαίωσαν.

«Λυπούμαστε που επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Για την ευημερία των παιδιών μας, που είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», αναφέρεται στην κοινή τους δήλωση.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, 6 και 9 ετών και είχαν γνωριστεί το 2010.

Δημοσίευμα του ισπανικού Τύπου ανάφερε ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, η Σακίρα τον έπιασε να την απατά κι έφυγε από το σπίτι.

