Κόσμος

Τροχαίο - Βραζιλία: Στις φλόγες φορτηγό και αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Σάο Πάολο.

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.

Ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, σε αυτοκινητόδρομο του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε, αλλά πρόλαβε να βγει από αυτό προτού εκραγεί και τυλιχθούν στις φλόγες και τα δύο οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Κούγιας: ίδια καταδίκη για τους 12 κατηγορούμενους

Φωτιά στην Άνω Γλυφάδα

Σακίρα και Πικέ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους