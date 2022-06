Αθλητικά

Nations League: Η Αγγλία ηττήθηκε από την Ουγγαρία και αποδοκιμάστηκε από...παιδιά

Μεγάλη νίκη για την Ουγγαρία, της οποίας οι ανήλικοι φίλαθλοι αποδοκίμασαν την αντιρατσιστική κίνηση των Άγγλων.

Εξήντα χρόνια περίμενε η Ουγγαρία για να νικήσει την Αγγλία και το κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου (4/06) στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, στο εναρκτήριο ματς των δύο ομάδων για τον 3ο όμιλο της League A του Nations League.

Οι Μαγυάροι είχαν πανηγυρίσει νίκη επί των Άγγλων για τελευταία φορά το 1962, με τα «Τρία Λιοντάρια» να μετρούν από τότε 10-2-0 ανεξαρτήτου έδρας και διοργάνωσης. Αυτό διακόπηκε σήμερα με την ομάδα του Μάρκο Ρόσι να επικρατεί 1-0, χάρις στο τέρμα του Σομποσλάι στο 64ο λεπτό με πέναλτι.

Η Αγγλία γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά τους προκριματικούς του Μουντιάλ, όπου πήρε ανετα την πρόκριση με 8-2-0, με μία από τις δύο ισοπαλίες της εκείνη της 12ης Οκτωβρίου 2021 απέναντι στην Ουγγαρία (1-1) στο Γουέμπλεϊ.

Η Νόριτς μπορεί να υποβιβάστηκε στην Premier League, παρ΄ όλα αυτά οι δύο επιθετικοί της, Τεέμου Πούκι και Ντανέλ Σινάνι, βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στα ματς των Εθνικών τους ομάδων, Φινλανδίας και Λουξεμβούργου επί των Βοσνίας (1-1) και Λιθουανίας (0-2) αντίστοιχα.

Το Λουξεμβούργο με τα δύο γκολ Σινάνι, πέρασε από το Βίλνιους με 2-0 επί της Λιθουανίας κι έκανε το καλύτερο δυνατό «ποδαρικό» στον 1ο όμιλο της League C, ενώ το γκολ του Πούκι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου δεν αρκούσε για να βάλει την Φινλανδία με το... δεξί στη διοργάνωση, καθώς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πρέβλιακ χάρισε το βαθμό στους φιλοξενούμενους (1-1).

Νωρίτερα, με γκολ του μέσου της Κράσνονταρ, Έντουαρντ Σπερτσγιάν, η Αρμενία μπήκε με το... δεξί στον 1ο όμιλο της της League Β του 3ου Nations League, επικρατώντας με 1-0 στο Ερεβάν της Ιρλανδίας.

Ήταν η πρώτη νίκη των Αρμένιων απέναντι στο σημερινό τους αντίπαλο, μετά τις δύο ήττες που είχαν υποστεί τη σεζόν 2010/2011 στο πλαίσιο των προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής του 3ου Nations League 2022/23 έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική

League A

1ος όμιλος

Κροατία-Αυστρία 0-3

(41΄ Αρναούτοβιτς, 54΄ Γκρέγκοριτς, 57΄ Σάμπιτζερ)

Γαλλία-Δανία 1-2

(51΄ Μπενζεμά - 68΄, 89΄ Κορνέλιους)

2ος όμιλος

Τσεχία-Ελβετία 2-1

(11΄, 58΄ Κούτστα - 44΄ Οκαφόρ)

Ισπανία-Πορτογαλία 1-1

(25΄ Μοράτα - 82΄ Ρικάρντο Όρτα)

3ος όμιλος

Ουγγαρία-Αγγλία 1-0

(64΄ πεν. Σομποσλάι)

Ιταλία-Γερμανία 21:45

4ος όμιλος

Πολωνία-Ουαλία 2-1

(72΄ Καμίνσκι, 85΄ Σφιντέρσκι - 52΄ Γουίλιαμς)

Βέλγιο-Ολλανδία 1-4

(90+3΄ Μπατσουαγί - 40΄ Μπερχβάιν, 51΄, 66΄ Ντεπάι, 62΄ Ντάμφρις)

League B

1ος όμιλος

Αρμενία-Ιρλανδία 1-0

(74΄ Σπερτσγιάν)

Σκωτία-Ουκρανία 21/9 (21:45)

2ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία 2-2

(25΄ Αμπάντα, 84΄ Βάισμαν - 42΄ Χέλγκασον, 53΄ Α. Σίγκουρντσον)

Αλβανία-Ρωσία* Ματαιώθηκε

3ος όμιλος

Φινλανδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1

(45΄+1 πέν. Πούκι - 93΄ Πρέβλιακ)

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 21:45

4ος όμιλος

Σερβία-Νορβηγία 0-1

(26΄ Χάαλαντ)

Σλοβενία-Σουηδία 0-2

(39΄ πέν. Φόρσμπεργκ, 88΄ Κουλουσέφσκι)

League C

1ος όμιλος

Λιθουανία-Λουξεμβούργο 0-2

(44΄,78΄ Σινάνι)

Τουρκία-Νησιά Φαρόε 21:45

2ος όμιλος

Κύπρος-Κόσοβο 0-2

(65΄ Μπερίσα, 78΄ Ζέγκροβα)

Βόρεια Ιρλανδία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

(39΄ Μπακασέτας)

3ος όμιλος

Καζακστάν-Αζερμπαϊτζάν 2-0

(50΄, 60΄ Αϊμπέτοφ)

Λευκορωσία-Σλοβακία 0-1

(61΄ Σούσλοφ)

4ος όμιλος

Βουλγαρία-Βόρεια Μακεδονία 1-1

(13΄ Ντεσπόντοφ - 50΄ Ριστόφσκι)

Γεωργία-Γιβραλτάρ 4-0

(12΄ Κβαρατσκέλια, 33΄ Κασία, 87΄ Μικαουτάτζε, 88΄ Βάκο)

League D

1ος όμιλος

Λετονία-Ανδόρα 3-0

(9΄, 81΄ Ουλντρίκις, 82΄ πέν. Ικάουνιεκς)

Λιχτενστάιν-Μολδαβία 0-2

(5΄ πέν. Νικολαέσκου, 90+4΄ Μπολοχάν)

2ος όμιλος

Εσθονία-Σαν Μαρίνο 2-0

(24΄ Κιρς, 32΄ Ταμ)

* Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

Αποδοκιμασίες από παιδιά θεατές προς τους Άγγλους

Οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς της Ουγγαρίας όταν γονάτισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλετική αδικία, πριν από τη σύγκρουσή τους στο Nations League, στη Βουδαπέστη.

Η Ουγγαρία φιλοξένησε την Αγγλία σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα, αφού τιμωρήθηκε τόσο από τη FIFA όσο και από την UEFA για επαναλαμβανόμενη ρατσιστική συμπεριφορά, κατά την προηγούμενη «επίσκεψη» της Αγγλίας στη Βουδαπέστη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η Ουγγρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στη Puskas Arena. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του πειθαρχικού κανονισμού της UEFA, παιδιά έως 14 ετών από σχολεία ή ακαδημίες ποδοσφαίρου μπορούσαν να προσκληθούν σε έναν αγώνα δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από ενήλικες.

Αυτό... μεταφράστηκε σε περίπου 40.000 θεατές στη σημερινή αναμέτρηση, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν κυρίως παιδιά. Μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και πριν την πρώτη σέντρα, οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας γονάτισαν, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών από την κερκίδα.

