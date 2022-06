Κόσμος

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Απόδειξη ανειλικρίνειας η άσκηση “Αγαπήνωρ 2020”

«Πυρά» για την κοινή άσκηση Κύπρου – Ισραήλ, μέσω ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών.

(εικόνα αρχείου)

«Η άσκηση ‘Αγαπήνωρ 2022’ διοργανώθηκε με κόστος την αποσταθεροποίηση της περιοχής και αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της ανειλικρίνειας της ελληνοκυπριακής πλευράς», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ αντιδρώντας στην κοινή άσκηση Κύπρου-Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τανζού Μπιλγίτς αναφέρει ότι, «υποστηρίζουμε τη δήλωση του ‘ΥΠΕΞ του ΤΔΒΚ’ σχετικά με την κοινή στρατιωτική άσκηση ‘Αγαπήνωρ 2022’ που διεξάγει η ‘ελληνοκυπριακή Διοίκηση’ με το Ισραήλ».

«Την ώρα που ετοιμάζονται νέες προτάσεις συνεργασίας, οι οποίες αναφέρθηκαν και στη δήλωση της ‘προεδρίας’ της ‘ΤΔΒΚ’ στις 31 Μαΐου, αυτή η άσκηση που διοργάνωσε η ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’ με κόστος την αποσταθεροποίηση της περιοχής αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της ανειλικρίνειας τους», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «για άλλη μια φορά καλούμε τις χώρες που είναι εταίροι σε τέτοιες ενέργειες της ‘ελληνοκυπριακής πλευράς’ να μην γίνουν όργανο των προκλήσεων και της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ «η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «ΤΔΒΚ» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και συνθήκες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις συνθήκες εγγυήσεων».