Πανόραμα Βούλας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Έσβησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άνω Γλυφάδα και πέρασε μέσα από το Πανόραμα Βούλας. Ο πρώτος απολογισμός.

«Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, γίνονται ρίψεις στα σύνορα των καμένων με τα άκαυτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», δήλωσε το πρωί της Κυριακής στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο αντιπεφερειάρχης Αττικής, Βασίλης Κόκκαλης, αναφερόμενος στη φωτιά που έκαψε χθες το Πανόραμα της Βούλας.

Ο ίδιος, βρισκόμενος στο σημείο, διαβεβαίωσε ότι, «οι εστίες που υπήρχαν μέχρι αργά το βράδυ, σβήστηκαν».

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ του Σαββάτου, λίγο προτού περάσει το βουνό προς την πλευρά της Βάρης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές τέσσερα σπίτια και μικρότερες περίπου 20, ενώ έξι σταθμευμένα οχήματα και άγνωστος αριθμός μοτοσικλετών, υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή.

Εκτός από έναν πυροσβέστη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα και χωρίς να κρίνεται σοβαρή η κατάσταση της υγείας του, δεν υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός, από την πυρκαγιά.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 13:00 το Σάββατο, από υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άνω Γλυφάδα και ενώ στο σημείο περιορίστηκε γρήγορα, δεν άργησε να περάσει από ρέμα στο Πανόραμα της Βούλας, όπου με τους ισχυρούς ανέμους φούντωσε προκαλώντας καταστροφές.

Οι κάτοικοι της περιοχής την εκκένωσαν μετά από μήνυμα που έλαβαν από το 112, στις 16:20 περίπου το απόγευμα και επέστρεψαν στα σπίτια τους λίγο πριν από τις 22:00. Εκκενώθηκαν επίσης, προληπτικά, ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, τέσσερις οικισμοί και τα Παιδικά Χωριά SOS.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο της Αττικής όσο και από άλλες περιφέρειες της χώρας, επιχείρησαν για την κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ δυνάμεις του Στρατού συνέβαλαν με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και της Περιφέρειας. Συμμετοχή είχε και η Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση εκκένωσης.

Ως προς τα αίτια της φωτιάς, ο δήμαρχος Γλυφάδας, κ.Παπανικολάου, επιμένει ότι, η φωτιά ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, με τον ΔΕΔΔΗΕ να σημειώνει μέσω ανακοίνωσης και εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για έκρηξη».

Ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, κ.Κωνσταντάκος, όντας παρών στο σημείο της πρόκλησης της πυρκαγιάς από τις πρώτες στιγμές, συμφωνεί ότι προκλήθηκε από τον υποσταθμό, σημειώνει όμως σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ότι, ο χώρος δεν είχε καθαριστεί, ούτε υπήρχαν θερμικές κάμερες – καθώς ο δήμος Γλυφάδας αποχώρησε από τον ΣΠΑΥ- κι αυτό συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς προς τη Βούλα.

