Οικονομία

Γεωργιάδης για καύσιμα: η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους λογαριασμούς του ρεύματος και την αύξηση στις τιμές των καυσίμων αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το σχόλιό του για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα.

«Για τα καύσιμα, στο μέτρο που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση. Η βούληση είναι κάθε φορά που έχουμε περίσσευμα, να επιστρέφει στον κόσμο, εκεί που ‘πονάει’ ο κόσμος. Σήμερα 'πονάει' στα καύσιμα». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα το πρωί στον Σκάι.

Όσοι επαγγελματίες παίρνουν μηνιαίο λογαριασμό και έχουν μεγάλη κατανάλωση, έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν μείωση στον λογαριασμό τους, δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την μείωση των λογαριασμών ρεύματος είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση σε όλη την Ευρώπη».

Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης οι αυξήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα, αλλά δεν θα αφήσουμε τον λαό να δεινοπαθήσει, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση, αν έρχονται παρεμβάσεις για τα καύσιμα, είπε πως «και για τα καύσιμα, στο μέτρο που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση. Η βούληση είναι κάθε φορά που έχουμε περίσσευμα, να επιστρέφει στον κόσμο, εκεί που 'πονάει ο κόσμος. Σήμερα 'πονάει' στα καύσιμα».

Ωστόσο, είπε ότι οι ανακοινώσεις γίνονται πάντα από το αρμόδιο υπουργείο, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναζητεί τον δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να φεύγουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Όταν είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε τις ανακοινώσεις, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο των αγορών. 'Όλα πρέπει να γίνουν με ευαισθησία και ευθύνη, τόνισε.

Καθήκον όλων είναι να πάμε με κοινωνική αλληλεγγύη και να βοηθήσουμε αυτόν που έχει ανάγκη, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Όσοι ζητάνε μείωση του φόρου στα καύσιμα, θα πρέπει να πουν και πού θα βρεθούν τα λεφτά».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Αίγινα - Μαρία Μπονίκου: Ομολόγησε ο γιος της

Στυλιανίδης για φωτιά στη Βούλα: Ήταν δύσκολη δοκιμασία - Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)